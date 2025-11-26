Gourlay también prescinde de Carmelo del Pozo

Juan Carlos Valldecabres Valencia Miércoles, 26 de noviembre 2025, 13:25 Comenta Compartir

Hace doce días fue Miguel Ángel Corona y ahora Carmelo del Pozo. Ron Gourlay ha cambiado de arriba a abajo la estructura deportiva del Valencia en lo que a los responsables de decisiones se refiere. El Valencia ha anunciado esta mañana que Del Pozo deja de pertenecer a la disciplina blanquinegra. El secretario técnico se marcha tras una etapa de casi dos años y medio en el club. Llegó en junio de 2023.

Del Pozo era la mano derecha de Corona en el Valencia, un hombre con amplia experiencia ya que anteriormente había trabajado en el Levante a las órdenes de Tito. La vinculación de Del Pozo con el fútbol profesional comenzó en su etapa como preparador físico de equipos como Betis, Espanyol o Alicante. Su estreno en los despachos fue en 2010 cuando empezó su andadura como director deportivo en el Rayo y después, en el Oviedo. En 2016 aterrizó en el Levante, cuando el club estaba en Segunda División, y de ahí salió al Deportivo y posteriormente al Hércules.