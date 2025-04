Un gol poético para cerrar el círculo

Con el brazalete de capitán y 399 días después, Mouctar Diakhaby se volvía a ver las caras con el Real Madrid. Inevitable que el trance ... más dramático de su trayectoria deportiva volviera a la memoria. El 2 de marzo de 2024, el central del Valencia sufrió una grave luxación en la rodilla al caerle encima Aurélien Tchouaméni. Este sábado, en el Santiago Bernabéu, el franco-guineano se reencontraba con el conjunto blanco y con el futbolista involuntariamente implicado en aquella fatídica acción. Ambos jugadores, titulares en un duelo crucial para los objetivos de cada equipo, pudieron saludarse en el estadio y celebrar la sorprendente rehabilitación. El defensa, recuperado de una lesión que llegó a amenazar su carrera, necesitaba algo más para terminar de cerrar el círculo. Y ese paso lo dio hoy marcando el gol que abrió la lata de una victoria antológica. Un tanto crucial en un duelo especialmente frenético para él.

Hubo de todo. La diana marcado por Diakhaby a los 15 minutos de juego estuvo cargada de poesía. El destino, en ocasiones, se cuela en el fútbol para poner las emociones a flor de piel. Este sábado fue uno de esos días. El franco-guineano remató con la cabeza y con el alma para adelantar al Valencia en el Bernabéu y enseñar el camino de la gesta.

Se trata del segundo gol de Diakahaby desde que volvió a competir el pasado 26 de enero, prácticamente once meses después de pasar por quirófano. Cabe recordar que el 9 de febrero, frente al Leganés, el zaguero enloqueció a la grada de Mestalla con su tanto.

Pero el partido en el Bernabéu no iba a ser un camino de rosas para Diakhaby. Apenas seis minutos después del gol, el central protagonizó una desconcertante acción que estuvo a punto de costar muy caro. Al tratar de despejar a córner un balón, su golpeo se topó con el pie de André Almeida y el esférico acabó colándose en la portería de Mamardashvili. El franco-guineano no se lo podía creer. Se llevaba las manos a la cabeza. Una de cal y otra de arena. En medio del estupor, ni se planteó protestar frente al árbitro. En esta ocasión, el VAR salvó al Valencia. El colegiado, Cuadra Fernández, fue avisado de un posible fuera de juego posicional de Mbappé y, tras revisar la jugada frente al monitor, anuló el tanto. El franco-guineano y el resto de futbolistas blanquinegros suspiraron aliviados.

Este lance no mermó el rendimiento de Diakhaby, atento y rápido durante todo el encuentro. Tanto es así que, en un segundo acto en el que el Valencia apenas inquietó al Madrid, el defensa estuvo muy cerca de firmar un doblete. En el minuto 65, con un extraño remate con la cara, obligó a Fran González a realizar una parada de mérito.

Tras el encuentro, Diakhaby no podía borrar su sonrisa. «Es una historia increíble. Me lesiono contra ellos y, después de un tiempo sin ganar fuera de casa, marcar en el Bernabéu es una locura. Quiero disfrutar de eso. Marcar un gol así es muy bonito y especial», comentó el defensa en declaraciones a VCF Media.

Mucho más que un triunfo. «Sabemos que es muy difícil ganar aquí. Llevábamos 17 años sin ganar en el Bernabéu y había que cortar eso. Cuando crees, lo puedes hacer. El equipo ha tenido personalidad. Pero todavía no está hecho. Tenemos que seguir creciendo», avisó.

En la misma línea se pronunció el presidente del Valencia, Kiat Lim, quien no tardó en reaccionar tras el pitido final. «Inmensamente orgulloso del equipo, Carlos. Pero no es momento de presumir. La lucha no ha terminado, seguimos trabajando», comentó el hijo del máximo accionista a través de las redes sociales. Un mensaje dirigido al entrenador, Corberán.