El Gobierno da por hecho que el Mundial se jugará en el Nou Mestalla

Juan Carlos Valldecabres Valencia Martes, 20 de mayo 2025, 12:00 Comenta Compartir

«Es magnífico, me parece un proyecto extraordinario. Espero que en muy poquito tiempo, en un par de años, tengamos un estadio nuevo del Valencia, ... para el Valencia, pero también para la ciudad y para España. Por eso yo creo que vamos a tener aquí seguro una sede para el Mundial 2030. Ahora viendo las obras, que se está avanzando, que hay proyecto, que hay un concepto de estadio sostenible y moderno y con muchas posibilidades no solo para el fútbol, estamos en la mejor situación. Estamos todos alineados, desde el CSD hemos apoyado que Valencia y que el Valencia sean sede del Mundial«. La reflexión es de José Manuel Rodríguez Uribes, presidente del Consejo Superior de Deportes (CSD), que viene a calcar el pronóstico que lleva meses haciendo el presidente de la Federación Española, Rafael Louzán. Cada vez que uno y otro dirigente hablan sobre el Valencia dan casi por hecho que será sede mundialista, a pesar de que la ciudad no figura entre las candidatas y aú teniendo en cuenta que la decisión corresponde exclusivamente a FIFA.

Aún así, las palabras de Rodríguez Uribes -que viene a representar en definitiva al Gobierno- reflejan la confianza que quiere transmitir el propio Valencia, al menos ahora, de que el proyecto del estadio no tiene vuelta atrás. Uribes estuvo el fin de semana viendo el partido del femenino en la ciudad deportiva y aprovechó para visitar las obras del estadio. EL club ha hecho público esta mañana las declaraciones del representante del CSD, que apuntaba: «Esta visita de obra con casco incluido veo que vamos a tener un estadio extraordinario, moderno, magnífico… Al entrar me recordaba un poco al Stade de France, estuve en los Juegos Olímpicos de París y este estadio tiene estas amplitudes magníficas que son necesarias en los conceptos modernos de los estadios, que dan seguridad y los valencianistas van a disfrutar mucho». Acompañado por el director general del Valencia, Javier Solís, y por el director de operaciones e infraestructuras, Christian Schneider, comentaba el dirigente: «Es el compromiso del club, de la ciudad y de las instituciones. Valencia es una ciudad extraordinaria que tiene que estar en los grandes eventos y este proyecto reúne todas las condiciones para ello. Hay proyecto, hay plazos y estoy convencido de que el resultado va a ser fantástico. Va a ser el estadio más nuevo y más moderno, Valencia es la tercera ciudad de España, aquí se vive maravillosamente, hay infraestructuras, tren de alta velocidad, hoteles, la sociedad es hospitalaria… Y me alegra mucho porque veo con mis ojos que esto va adelante, que se va a hacer bien y hay un proyecto bien pensado por el Valencia. Esto es para sentirnos muy satisfechos y muy felices».

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Tienes una suscripción? Inicia sesión