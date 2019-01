«¿Si el Getafe jugó al borde del reglamento? Sí, como siempre» El asturiano evita aclarar si se saludó con Bordalás, mientras Gameiro, que abandona el estadio en muletas, sufre un fuerte golpe en el tobillo R. D. Miércoles, 23 enero 2019, 00:32

getafe. La tensión pudo palparse en la banda del Coliseum Alfonso Pérez. Incluso un miembro del cuerpo técnico del Getafe realizó el gesto de llorar dirigiéndose al banquillo del Valencia. Cabe recordar que el pasado lunes Marcelino García Toral había comentado que el conjunto azulón se caracteriza por jugar al borde del reglamento. Ayer, tras la derrota, el técnico blanquinegro se reafirmó: «Sí, como siempre». Posteriormente, apuntó que ambos equipos habían actuado de esa forma durante el partido.

Marcelino escuchó insultos desde la grada del Coliseum: «Los respeto». Además, evitó aclarar si se había saludado con José Bordalás, técnico del Getafe, en los prolegómenos del encuentro. Eso sí, trató de rebajar la polémica: «¿Qué voy a tener en contra del Getafe? Expongo hechos. Si hago interpretaciones podría entenderse que tengo algo en contra del Getafe, pero no. Digo hechos. Los hechos no los mueve nadie. Y expongo».

Marcelino lamentó el declive del equipo a lo largo del encuentro. «Hemos tenido 25 minutos muy buenos, de claro dominio, pero después no hemos sido capaces de dominar primera ni segunda jugada. Hemos sufrido porque el rival nos metía en nuestro campos. Ganamos muy pocos duelos. En el segundo tiempo no había continuidad en el juego. Hubo muchas interrupciones. El rival aprovechó un centro lateral. No defendimos bien esa acción». El técnico da la receta para remontar: «Tendremos que jugar como los primeros 30 minutos pero buscando más finalización. Si jugamos como el resto del partido lo tenemos muy complicado contra un equipo que defiende muy bien. Nos va a exigir muchísimos en ataque. La eliminatoria está complicada». El técnico explicó que Gameiro sufre un golpe muy fuerte en el tobillo. El ariete francés abandonó el estadio con muletas y se someterá a pruebas.