Gayà, único especialista de banda en el once de San Mamés

Marcelino dio prioridad a la fuerza, el músculo y la lucha en San Mamés. Después de empatar en Suiza el martes, el técnico realizó tres cambios en el once para medirse al Athletic. Se cayeron del mismo Piccini, Ferran Torres y Diakhaby y en su lugar entraban Vezo, Coquelin y Garay respectivamente. Mantuvo el asturiano su política de rotaciones aunque para Bilbao sorprendió su renuncia a los especialistas de banda.

De los diez jugadores de campo del Valencia, sólo Gayà es un lateral puro y nunca prueba en otras zonas del terreno de juego. Ausente Piccini, actuó en la derecha un Vezo que es central de origen. La apuesta fue más acentuada aún en el centro del campo. Los insustituibles Parejo y Kondogbia ocuparon el doble pivote con Francis Coquelin en la banda izquierda y Carlos Soler al otro costado. Ambos son polivalentes y lo han demostrado de forma sobrado, pero ni el francés es extremo ni tampoco el canterano, que lleva desde el inicio de la 2017-2018 jugando ahí pero toda su vida la pasó en el medio.

El Valencia no consiguió crear oportunidades por las bandas y Parejo fue el futbolista que más balones (4) colgó al área. Preparado en el banquillo estaba Ferran Torres, pero de nuevo Marcelino no agotó los tres cambios y el de Foios no participó en la Catedral. Sí entró un delantero centro -Kevin Gameiro- y un Daniel Wass que tiene un perfil mucho más abierto. De hecho, una de las claves de su fichaje fue la capacidad del ex del Celta de rendir en diversas posiciones. El danés fue el elegido para la banda derecha en la recta final.