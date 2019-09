Neville: «Nunca debería haber dicho sí al Valencia CF»

Gary Neville se sentó en el banquillo del Valencia durante 16 jornadas de Liga y el experimento resultó un fracaso. El mismo entrenador británico ha reconocido que fue un error aceptar la propuesta de tomar las riendas del conjunto blanquinegro. En una entrevista a Off the Ball, el exfutbolista se ha mostrado contundente: «Nunca debería haber dicho que sí». Además, ha admitido que no podía tener siempre «la cabeza en el fútbol» porque contaba con otras facetas como la de asistente en la selección inglesa o la de columnista de un periódico.

Fue el dueño del Valencia, Peter Lim, la persona que apostó por Neville. Les une una relación de amistad. «Era un inglés que no conocía la ciudad ni el idioma ni a muchos de los futbolistas del equipo. Y en mi cuerpo técnico puse a personas con las mismas circunstancias que yo. Fue una decisión sin sentido», reconoce Neville sobre su paso por el Valencia. Considera que no está preparado para ejercer como entrenador.