«Ganar en Mestalla no es fácil, el estadio empuja al equipo» Massimiliano Allegri. / j.signes Massimiliano Allegri Técnico de la JuventusEl preparador asume el cartel de favorito en la competición y reconoce que la llegada de Cristiano ha aumentado la autoestima del club LOURDES MARTÍ VALENCIA. Miércoles, 19 septiembre 2018, 00:37

Massimiliano Allegri dice que ha «escuchado» que la Juventus es «favorita» para la Champions. Pero el entrenador italiano evita un discurso triunfalista: «Seguramente estamos entre los cuatro o cinco favoritos, pero no sirve de nada decirlo. Sólo la calma e ir paso a paso. Nuestro objetivo es estabilizarnos entre los cuatro primeros, pero esta es una competición extraña donde un error es suficiente para cambiarlo todo. El partido no es fácil, ganar en Mestalla no es fácil, el estadio empuja al equipo y basta un saque lateral o un balón parado para tener un problema. El Valencia es un equipo difícil», dijo Allegri, quien reconoció que una victoria esta noche pondría más fácil el camino: «Si no se nos pondrá el camino cuesta arriba, pero hay que jugar el partido».

El técnico reconoció el plus que supone contar en la plantilla con un jugador como Cristiano Ronaldo: «Su llegada ha aumentado la autoestima del equipo, en los últimos años se ha repartido el máximo goleador de la Champions con Messi, la Juve ha jugado dos finales y este año es normal que tengamos más posibilidades». Reconoció Allegri que le cuesta dejar «a alguien fuera de la lista» y no desveló si contará con Douglas Costa: «Tuvo un momento de apagón que no debería suceder, pero eso les sucede a todos. Pagará con cuatro partidos, el club no apelará».