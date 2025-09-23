Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Chen y Anil Murthy. EFE

El futuro del Valencia: Chen muestra el camino a Lim

Malestar en la afición | El que era dueño del Espanyol desde 2016 dijo hace unos meses que no iba a vender el club y este verano cedió la mayoría accionarial por 130 millones a un fondo americano

Juan Carlos Valldecabres

Juan Carlos Valldecabres

Valencia

Martes, 23 de septiembre 2025, 00:49

Tómenlo como un juego previo al partido de esta tarde (19 horas) en Barcelona contra el Espanyol. Adivinen quién dijo esto: «Espero que el equipo ... dispute la Champions en menos de tres años. El club no venderá jugadores». O esto otro, por si no está del todo claro el personaje en cuestión: «El club no está en venta. Tenemos la misma ilusión que el primer día. Mi trabajo está enfocado en un proyecto estratégico, que nos permita avanzar de forma sostenible». ¿Está claro el autor de tan sesudas intervenciones? No, no se trata de Peter Lim, ni de su hijo Kiat, hoy día presidente del Valencia, ni de aquel presidente (Anil Murthy) que se atrevió a pronosticar un vaticinio para 2030 con aquello de «ganar la Liga en diez años con futbolistas de la Academia». Se trata de Chen Yansheng, un empresario chino que a sus 55 años ha sido el gran protagonista en los últimos tiempos del rival al que hoy quieren hincarle el diente el equipo de Corberán.

