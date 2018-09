El fútbol gana el pulso al calor Las 21.000 gorras distribuidas por las gradas ayudaron a aliviar los efectos del calor. / manuel molines El Ciutat roza el lleno en un partido marcado por las altas temperaturas | Los aficionados atiborran la grada de abanicos y parasoles mientras el club reparte agua para hacer frente a las altas temperaturas LOURDES MARTÍ Lunes, 3 septiembre 2018, 00:09

El derbi entre Levante y Valencia empezó a jugarse desde que la Liga designó el horario del partido. 2 de septiembre. 12 horas. Pronóstico del tiempo: unos 30 grados. Las aficiones se unieron para intentar modificar el horario, la Generalitat también intentó mediar pero ante la resignación pública de ambos entrenadores y el silencio de los presidentes de Levante y Valencia nada cambió. Las previsiones se cumplieron: 30 grados y mucha humedad. Al menos, ni los profesionales ni los aficionados, que casi llenaron el estadio, sufrieron consecuencias graves y sólo hubo alguna lipotimia como suele ser habitual en este tipo de eventos. Así lo informaron miembros de la seguridad del estadio quien consideraron que no hubo ninguna actuación extraordinaria.

La imagen que quedará para el recuerdo del derbi, más allá de lo ocurrido dentro del terreno de juego, es la de los 24.073 espectadores ataviados con gorra (detalle de la Liga) y con improvisados abanicos que eran en realidad los cartones del tifo con los que la afición local dio la bienvenida a los suyos. Paraguas, parasoles... todo valía para evitar el calor en un choque en el que nada más entrar al estadio, los voluntarios ofrecían botellas de agua. Las 50.000 que la Liga hizo llegar al Ciutat de València también se repartieron en al grada durante el transcurso del encuentro, especialmente en el descanso y los parones por hidratación en los que la grada aprovechaba para cantar 'Tebas vete ya' como modo de protesta al horario..

Los que más suerte tuvieron fueron los que tenían sus asientos en tribuna ya que prácticamente toda la zona está cubierta por lo que al menos estaban en la sobra e incluso tuvieron el 'lujo' de disfrutar de una ligera brisa por momentos. Menos bien lo pasaron los seguidores del Valencia en la grada visitante ya que no sólo les dio el sol durante todo el partido. Como es habitual, la seguridad del estadio no permite salir a la afición del equipo foráneo, ayer copaban el aforo máximo, 405 personas, hasta que el resto no haya vaciado por completo el estadio. Así que estuvieron un buen rato, que se hizo más largo todavía, bajo el sofocante calor. Por cierto, hubo un gran ambiente entre ambas aficiones.

En la sala de prensa, tanto Marcelino como Paco López se solidarizaron con todos los que formaron parte de la fiesta del fútbol valenciano. «Tenemos que dar la enhorabuena a todos los jugadores que han participado, a los 28 y a los aficionados por un espectáculo, con un gran ambiente entre el Levante y el Valencia. Ni sábado ni domingo se han jugado partidos a las 22 horas. La lógica lo dice todo», dijo el entrenador asturiano. El discurso de Paco López fue similar: «Hay que felicitar a los jugadores, al árbitro, porque también les afecta, y absolutamente a todos. En nuestro caso hay que sentirnos felices todos los levantinistas de la afición que tenemos, se está sintiendo orgullosa del equipo que tenemos. Con el día que hacía, con lo que había en juego, esa comunión me hace sentir muy orgulloso y muy granota».