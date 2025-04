La Fiscalía archiva la denuncia de Zorío contra el Valencia CF por blanqueo de capitales

La Fiscalía ha archivado la denuncia que presentó Miguel Zorío contra el Valencia Club de Fútbol por los presuntos delitos de blanqueo de capitales o ... fraude fiscal, según un auto firmado el pasado 15 de abril.

Zorío denunció en las cuentas anuales de 2023 del Valencia CF aparecía un pago de 2,9 millones de euros a la empresa CHZ Europe Trade, cuyo domicilio está en unos bajos de Barcelona. El 11 de junio de 2024, el denunciante aportó una investigación realizada por un detective privado, en el que certificaba que la sociedad había facturado 2,9 millones de euros en 2023, cuando su actividad había comenzado el 19 de julio de ese mismo año.

El domicilio de la empresa, que se dedica a la venta al online, está en un bazar chino ubicado en la calle Felipe II, 61 de Barcelona. Los administradores de la firma tiene muchas vinculaciones, según la denuncia, con otras empresas controladas por ciudadanos asiáticos. Zorío, en su denuncia cree que estás sociedades son opacas y que se estaban cometiendo delitos de fraude fiscal «y se utilizaba al Valencia CF como vehículo financiero para sacar los beneficios del país a través de Meriton Holdings, a la que el Valencia ha hecho pagos de millones de euros sin justificación».

La Policía Nacional realizó varias pesquisas en 2024, entre las que determinó que CHZ Europe Trade no estaba de alta en la Seguridad Social, la Agencia Tributaria certificó que no había datos sobre compras y ventas, el Valencia CF negó cualquier pago a esta firma y una entidad bancaria reveló que no existían pagos del club a esta sociedad por valor de 2,9 millones de euros ni ningún otro. La Agencia Tributaria corroboró que tampoco existían esos pagos.

De esta manera, y tras todas las averiguaciones realizadas, la Fiscalía ha archivado la denuncia al comprobarse que no hay ninguna relación entre el Valencia Club de Fútbol y esta empresa radicada en Barcelona.