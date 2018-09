Ferran pone en apuros a Marcelino con su fútbol Ferran Torres lucha por el balón durante al amistoso que disputó el Valencia ante el Alcoyano. / jesús signes «Estoy muy contento porque sé que el Valencia me quiere, no ha dejado que me vaya y para mí es bonito», asegura el futbolista de Foios | El canterano admite que su polivalencia puede darle minutos LOURDES MARTÍ Viernes, 7 septiembre 2018, 02:18

20 minutos sobre un impecable tapete verde en el Ciutat de València por la banda izquierda o la hora y media de partido en el sufrido césped del Collao por el lado derecho. Nada frena el desborde de Ferran Torres. Nació el Foios el 29 de febrero del año 2000 y en su segunda temporada en el equipo de su vida ya siente cómo ha dejado atrás cualquier atisbo de aquel prebenjamín de siete años que pisó por primera vez Paterna: «Cuando llegué al primer equipo era un niño pero ahora que llevo más tiempo entrenándome con mis compañeros estoy cogiendo la base de lo que es el fútbol de primera línea y estoy muy contento de ver cómo va mi evolución».

Después de subir peldaño a peldaño cada categoría de la Academia, su paso por el filial fue fugaz, la Segunda B se le quedaba pequeña. El club le blindó el año pasado hasta 2021 y una cláusula de 100 millones de euros. Debutó con el primer equipo la temporada pasada en La Catedral y en esta campaña ha esperado paciente hasta la tercera jornada para contar con sus primeros minutos. Ferran y sus compañeros tienen la oportunidad de disfrutar de tres competiciones pero también de vestir la elástica del Valencia en el año de su Centenario y él, ha demostrado que quiere aprovecharlo. «Es una temporada muy ilusionante, es la del Centenario con Liga, Copa y Champions y la verdad es que se afronta de forma muy bonita». El espigado futbolista (1,84) es consciente de lo que aporta al equipo cada vez que Marcelino le requiere y aunque feliz nadie es más exigente consigo mismo que él: «Un jugador cuando está a un buen nivel siempre está contento y lo que tiene que hacer es seguir trabajando para mantenerlo el máximo tiempo posible».

Sus detalles no pasan desapercibidos en la Liga. La imagen de sus buenas actuaciones quedan en la retina de ojeadores, directores deportivos y entrenadores de otros equipos de la competición. Esta misma semana fue la Real Sociedad la que descolgó el teléfono para pedir la cesión del jugador por la lesión Martín Merquelanz. A Marcelino le faltó tiempo para cerrarle la puerta de salida a cal y canto. Un gesto que Ferran agradece. «Es cierto que salió la noticia, estoy muy contento porque sé que el Valencia me quiere, no ha dejado que me vaya y para mí es muy bonito», tras ese espaldarazo de confianza, ahora falta que el entrenador le de lo que más le gusta a los futbolistas; minutos en los partidos. No le da miedo la competencia. Le parece un reto compartir vestuario con buenos futbolistas que además le hacen evolucionar: «Que haya jugadores de tanto nivel en tu puesto sirve mucho para aumentar el tuyo. El Valencia tiene jugadores de nivel top y entrenar a su lado te hace coger muy buen ritmo».

Ferran, una de las perlas de las cantera, cuenta con ese desborde que reclama Mestalla en muchas ocasiones y una versatilidad que asume con normalidad: «Un jugador tiene que ser polivalente y cuando el míster me necesita me da igual que me ponga en izquierda o en derecha». Casi mejor era imposible que le saliera partido en el Ciutat en el que provocó la expulsión a Coke y obligó a Oier a estirarse después de un gran disparo. Él tiene claro que sólo respondiendo a Marcelino podrá hacerse hueco en el once : «Trabajo al cien por cien para demostrar al mister que siempre que me necesite estoy ahí para rendirle, me sacó y pude hacer un buen partido».

El miércoles en el Collao anotó su primer tanto como profesional y aunque lo recordará «para siempre» porque es «algo bonito», lo que a día de hoy más le hace brillar los ojos es pensar en la Champions: «Hay que cogerlo con la mayor ilusión posible porque es la máxima competición y hay que hacer un buen papel».