Una victoria táctica en el Bernabéu

Visita controvertida al Bernabéu. Y digo lo de controvertida por el absurdo debate que se generó tras la sanción por acumulación de tarjetas de tres ... de los jugadores titulares del equipo. Claro que nos gustaría no tener que hacerlo, claro que el Valencia debe ser un equipo que salga a competir todos los partidos, pero sinceramente, en la situación en la que estamos y afrontando el tramo final de campeonato, prefiero tener a esos futbolistas para el resto de liga y no en este enfrentamiento concreto ante el Real Madrid.

El equipo, y su cuerpo técnico no debía dar el partido por perdido, lógicamente, pero por ejemplo, Gayá estuvo lesionado varios meses, Foulquier no era titular cuando Correia estaba jugando, y Rioja podría estar con sobrecarga o enfermo, u obligado a descansar por acumulación como es el caso, es decir, esto era algo normal en la primera vuelta, así que podríamos encontrarnos en esta situación, en cualquier caso.

El Valencia de Corberán no ha ganado ningún punto contra los tres primeros de la clasificación, por lo tanto, la probabilidad de éxito, aunque siempre se deba buscar, era escasa por no decir casi nula, así que comprendo y comparto su decisión. Y ahora a pelear por no sufrir en adelante, para eso se hizo. Y claro estaba, los que participaban, con todo por intentar arañar algo.

En cuanto a las alineaciones, Diakhaby entró en el centro de la defensa por Foulquier, y Jesús Vázquez y Max Aarons por Gayá y Luis Rioja, cambiando el esquema de defensa de cuatro a defensa de cinco, algo esperado. Lo que sí me sorprendió fue el once inicial del Real Madrid, con jugadores como Bellingham, Vinicius o incluso Mbappé de entrada. Vienen de jugar una prórroga ante Real Sociedad y el martes juegan contra Arsenal en Champions League, señal esta de la importancia que le conceden, obviamente, también a la competición liguera doméstica.

La victoria del Valencia se dio, después de muchos partidos sin lograrlo fuera de casa, y tras muchos años sin hacerlo en el Bernabéu. Y esto es que alguna vez, muy de vez en cuando, le tiene que suceder al Real Madrid. No se puede jugar siempre a remolque, viniendo desde atrás y solventando partidos prácticamente en tiempo de descuento siempre. Son muchas las ocasiones en las que los locales quieren ganar de manera heroica sin tener que realizar demasiado esfuerzo físico, esperando retos más importantes en los que sí o sí deben rendir como su competición fetiche de la Champions League. Y los rivales lo tienen que aprovechar más, tienen las suficientes capacidades para ganar partidos por su calidad y pegada, pero el Valencia fue un equipo inteligente, que sacó ventaja en el marcador antes de que lo hiciera el Real Madrid, además a balón parado. Después defendió muy ordenadamente, no dejó espacios y marcó a los contrarios convenientemente dentro del área propia, también supo salir al contragolpe y correr cuando se podía al ataque. El Valencia fue sorprendentemente ambicioso, con empate Corberán cambió a defensa de cuatro y dos puntas, entendió a la perfección los problemas por los que atravesaba el Madrid y la oportunidad que tenía de sacar algo positivo de una plaza bastante complicada como es el Santiago Bernabéu. Encerrado atrás, le iba a resultar imposible, tenía una oportunidad, arriesgó y lo consiguió. Interpretó que cuando salía, lo hacía con posibilidad de éxito, que a ellos les costaba replegar, y ahí es cuando llegó el segundo, el de la victoria precisamente por tener más jugadores con llegada y frescos. Gran victoria, que aleja del descenso y a continuar con la buena racha.