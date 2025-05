Un Valencia que se afianza en la pelea por Europa

Comenzó la jornada el Valencia a dos puntos de la octava plaza. Pero el Rayo ganó y volvió a sacar cuatro puntos a los nuestros, ... antes de que se completara la jornada, ya que ellos pasaron a ocupar la séptima plaza en clasificación. Por tanto, a la hora del partido, la diferencia con la octava seguía siendo de dos puntos.

Y jugando a las 14 horas pudo apretar mucho más las cosas, a la espera de los resultados de sus competidores el resto del fin de semana. Y precisamente eso, el hecho de ser candidato a Europa, a pesar del sufrimiento de esta temporada, debía servir como punto de motivación para no descender un ápice la intensidad, e intentarlo hasta el final. Son sólo cuatro jornadas, no tantas como la temporada pasada, siete, y el equipo ha alcanzado un nivel de confianza y fe, siendo además difícil de derrotar, que le permitían mantener la intención, las sensaciones y el interés por lograrlo.

Un equipo que se siente capacitado, un técnico que les ha hecho creer y crecer en la idea, y determinados jugadores, sobre todo los que se sienten más protagonistas, que han asumido su rol, incrementado su rendimiento, volviendo a ser muy competitivos. Tan solo una pequeña crítica, los futbolistas tienen mucho valor, y llegados a este nivel, saben lo que tienen que hacer, siempre. Un mínimo tirón de orejas, y exigirles el mismo nivel, mucho más tiempo y de manera menos irregular, así podrán pelear por distintos y mejores objetivos los próximos ejercicios.

Carlos Corberán alineó a los habituales, excepto Pepelu por Barrenechea. El resto los de siempre, incluso volvió a utilizar a Almeida como titular, algo que desestimó en Las Palmas de Gran Canaria. El Getafe de Bordalás, con muchas e importantes bajas, pero siempre es competitivo. Sin Djené, sin Arambarri, sin Uche, nuevo encaje de bolillos para el técnico alicantino, pero dando la cara. Y con dos puntas, atrevido y ambicioso.

Y visto lo visto, seguramente lo que menos caracterizó ayer al Getafe fue su competitividad. Me recordó al Valencia de la temporada pasada, salvado y sin aspiraciones, que se dejó llevare alarmantemente, La primera parte del cuadro madrileño fue así. No empezó mal, dominando y mandando, pero perdía 2-0. Primer ataque del Valencia y penalti a Hugo Duro; despeje de Soria a pies de Almeida para el segundo, que no llegó, pero luego hizo Diego López; y nuevo penalti para el tercero de los locales. No tuvo el Valencia que esforzarse demasiado para sacar esa ventaja. Los azulones estuvieron claramente faltos de intensidad, y el Valencia que no suele desaprovechar este tipo de situaciones favorables. Bordalás, seguramente, y más en Valencia, absolutamente contrariado. Vamos, con un capazo interesante.

Y la segunda mitad se desarrolló tal y como se esperaba, Getafe dominando e intentando, y el Valencia defendiendo la ventaja, a la espera de si podría hacer algún gol más o no. Finalmente, victoria clara, y se afianza el equipo en la pelea por Europa.