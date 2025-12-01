Hay que ser intensos todo el partido

A pesar de los cuatro puntos obtenidos en Mestalla en los dos últimos partidos de liga, el Valencia afrontaba el duelo en Vallecas a un ... punto del descenso, y con la imperiosa necesidad de seguir sumando y mejorando. Y lo pongo en ese orden, ya que aunque la mejora ha llegado, principalmente en el momento defensivo, lo importante es sumar, y poco a poco ir mejorando aparte de en defensa, en otros momentos del juego, y como consecuencia lograr puntos con menos dificultad.

Llevábamos muchas jornadas sin ganar, y el empate ante el Real Betis, acompañado de la victoria contra el Levante, que acaba de destituir a su entrenador, volvió a disparar nuestro optimismo. Y, nada más lejos de la realidad, el equipo sumó, y en algo mejoró, pero empató en el 89' ante el equipo andaluz un partido que iba a perder, y ganó por la mínima a un equipo en descenso que, como digo, acaba de echar a su técnico. Así que, debemos seguir sumando y mejorando, no nos podemos quedar con lo hecho hasta ahora. Mejoría ha habido, pero no para echar cohetes. Aunque desde luego, de algo debemos partir, y debería servir de referencia, de punto de partida.

El calendario vuelve a empinarse, y el Rayo Vallecano era el primero de una serie de enfrentamientos, los de diciembre, de altura y compromiso. Es cierto que en esta fase de campeonato y en la situación en la que nos encontramos, todos los rivales son complicados, pero Sevilla, Atlético de Madrid y Mallorca, además de la visita anoche al cuadro vallecano, medirán nuestro nivel actual.

Un Rayo en Conference League, que esta temporada disputará tres competiciones, no acostumbrado a ello, y tratando de conseguir sus objetivos en todas ellas, principalmente en Liga. Y no da la sensación que, de momento, haya priorizado esta competición. Tres jornadas sin ganar, comienza a hacerse pesado competir en diversos frentes. A pesar de todo ello, nunca es fácil jugar en Vallecas y el Valencia debía afrontar este partido teniendo en cuenta lo importante que iba a ser el rendimiento de ambos en las áreas. Esa era la clave, las áreas, la propia y la del rival, ya que habitualmente, no se puede desplegar un juego muy virtuoso allí.

Al Valencia hay que pedirle mucho más. Debe ser intenso siempre, no sólo cuando las cosas le vienen mal dadas. Es cierto que consiguió el empate para darle algo de vida, pero si hubiera apretado desde el principio, con el mismo ritmo que tenía el Rayo Vallecano, seguramente las opciones de victoria hubieran sido mayores.