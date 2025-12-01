Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Raba, ante el Rayo. EFE
Con llegada

Hay que ser intensos todo el partido

El Rayo Vallecano gana en ritmo al Valencia, que se estira cuando ve que el resultado se le iba

Fernando Gómez Colomer

Fernando Gómez Colomer

Valencia

Lunes, 1 de diciembre 2025, 23:33

A pesar de los cuatro puntos obtenidos en Mestalla en los dos últimos partidos de liga, el Valencia afrontaba el duelo en Vallecas a un ... punto del descenso, y con la imperiosa necesidad de seguir sumando y mejorando. Y lo pongo en ese orden, ya que aunque la mejora ha llegado, principalmente en el momento defensivo, lo importante es sumar, y poco a poco ir mejorando aparte de en defensa, en otros momentos del juego, y como consecuencia lograr puntos con menos dificultad.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

