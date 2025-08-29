Los exvalencianistas Yarek y Mosquera, convocados con la selección española sub-21 David Gordo ha anunciado su primera lista de convocados tras la marcha de Santi Denia en la que no hay ningún jugador del Valencia

La nueva selección española sub-21 ya es una realidad. Tras dos años y medio con Santi Denia al frente del conjunto de jóvenes españoles, David Gordo inicia su etapa al mando de forma ambiciosa. Esta mañana se ha dado a conocer la lista de convocados para los enfrentamientos ante Chipre y Kosovo, correspondientes al clasificatorio para el Europeo de 2027, que se disputará en Albania y Serbia.

Entre las novedades más llamativas de Gordo, destaca la presencia de Gonzalo García, quien brilló en el Mundial de Clubes, donde se coronó como pichichi, y la ausencia de jugadores del Valencia. Está claro que desde la Federación se busca un cambio total de ciclo. Si se compara la convocatoria actual con la de hace apenas dos meses, solo Mosquera repite entre los 23 futbolistas citados el próximo lunes en Las Rozas. De esta manera, se dice adiós a una generación de jóvenes talentos: algunos ya no pueden ser alineados como sub-21 porque superan la edad permitida, mientras que otros no formarán parte del grupo del nuevo seleccionador, por ahora.

Entre los clubes más afectados por esta renovación está el Valencia. El equipo de Corberán era el más representado en las últimas convocatorias de la sub-21, con Diego López, Javi Guerra, Mosquera y Tárrega como piezas clave e indiscutibles dentro de los planes de Denia. En el caso de los recientemente renovados con el Valencia, tres superan la edad permitida —Diego López (23), Tárrega (23) y Javi Guerra (22)—, por lo que ya no podrán vestir la camiseta de 'La Roja', salvo que sean convocados con la selección absoluta, algo que por ahora no ha sucedido.

Ningún valencianista, dos exvalencianistas

Mientras los tres valencianistas ya no podrán participar más como jugadores de la sub-21, quienes sí lo harán, justo tras salir de Mestalla, son Mosquera y Yárek. Ambos futbolistas abandonaron el Valencia en este mercado de fichajes, lo que les permite seguir vistiendo la camiseta de la sub-21.

En el caso de Mosquera, el defensa que dejó el Valencia mostrando su tristeza por marcharse de su «casa«, ahora, como jugador del Arsenal, vuelve a estar en la convocatoria, tal como lo hizo cuando todavía era blanquinegro. Con 21 años, edad que le permite seguir jugando en la sub-21, y con mucho por recorrer en su nueva etapa como «gunner», el central es el único futbolista que repite respecto a la convocatoria del Europeo sub-21 de Eslovaquia. Con la baja de Tárrega, Mosquera tendrá que buscar su nueva pareja en la defensa, que podría ser un viejo conocido: Yárek. El actual jugador del PSV, que también fue vendido por el Valencia este verano, regresa a la selección española sub-21, ya que anteriormente era habitual en la sub-19. La pérdida de minutos la temporada pasada en Valencia le impidió ser convocado, pero el cambio de aires le ha sentado bien en Eindhoven, donde ya brilla y levanta títulos, como la Supercopa de los Países Bajos.