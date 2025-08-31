El exvalencianista Musah, rumbo al Atalanta

Pablo Lara Valencia Domingo, 31 de agosto 2025, 17:39 Comenta Compartir

El Milan continúa con su reconstrucción. El conjunto rossonero, que la pasada temporada no logró clasificarse para competiciones europeas, está protagonizando una de las mayores revoluciones de su historia. A falta de un día para el cierre del mercado de fichajes, los de Allegri suman hasta 20 salidas de jugadores y prácticamente el mismo número de incorporaciones, entre cesiones y traspasos.

Pese a la intensa actividad en los despachos de San Siro, las operaciones siguen abiertas en ambos sentidos, y una de ellas es la del exvalencianista Yunus Musah. El mediocentro estadounidense tiene como objetivo llegar en plena forma al Mundial de 2026, aunque es consciente de que en el Milan la competencia en su posición —con futbolistas como Modric, Loftus-Cheek, Ricci o Jashari— es muy alta. En este contexto, su salida parece inminente y su destino apunta a la ciudad de Bérgamo.

Según adelantó el periodista especializado en mercado internacional Fabrizio Romano, el Milan y el jugador han llegado a un acuerdo con la Atalanta para una cesión con opción de compra no obligatoria. El montante total de la operación rondaría los 25 millones de euros, cinco más de lo que el club lombardo pagó al Valencia por su traspaso. En Bérgamo, Musah buscará recuperar protagonismo y volver a ser importante en los planes de la selección de Estados Unidos, un lugar que ha perdido en las últimas convocatorias, donde ha sido relevado por jugadores como Luca de la Torre, Johnny Cardoso o Tyler Adams.

Su etapa como valencianista

El jugador que es hoy Yunus Musah se debe, en gran parte, a su etapa en el Valencia. El centrocampista comenzó su carrera profesional en la cantera del Arsenal, donde despertó el interés del conjunto de Mestalla, que se hizo con sus servicios en 2019. Tras solo una temporada en el filial blanquinegro, su rendimiento en la medular le permitió dar el salto al primer equipo. Durante las tres temporadas que disputó en Mestalla, el estadounidense fue una pieza importante en los planes de Voro, Javi Gracia, Bordalás y Gattuso. Con una notable acumulación de minutos —llegó a jugar 108 encuentros—, el mediocentro no consiguió brillar con regularidad. Aun así, en el verano de 2023 hizo las maletas rumbo al Milan, después de que ambos clubes alcanzaran un acuerdo cercano a los 20 millones de euros.