Rami en su etapa en el Valencia. UEFA

El exvalencianista Adil Rami afirma haber recibido insultos racistas

El francés señala que un jugador argentino le llamó «árabe sucio» en reiteradas ocasiones

R. D.

Valencia

Viernes, 5 de diciembre 2025, 23:38

Comenta

Adil Rami vuelve a cargar contra un argentino, en este caso el ya retirado central acusa a un antiguo rival de haberse dirigido hacia él de forma ofensiva durante su estancia en la Ligue 1. El ex deportista de élite mencionó como racistas los comentarios que le hizo ese jugador, el cual calificó a Rami de ﻿«árabe sucio», según explicó el galo ayer en un directo en Twitch.

Durante la retransmisión en su canal, confesó que de haber tenido entonces más madurez, habría denunciado el caso, y ese jugador «habría estado suspendido durante mucho tiempo». Anteriormente en 2020 ya mencionó este hecho en redes sociales, debido a lo significativo que fue para él y cuánto le marcó en su carrera.

En el ojo de la polémica

El francés con pasado en Mestalla, aseguró que los insultos vinieron de parte de un ex jugador con nacionalidad argentina que jugó en el Olympique de Marsella y el Niza entre otros equipos. Este episodio que presuntamente vivió se une a una larga lista de capítulos polémicos en la vida de Rami, entre ellos un incidente similar que sufrió en Lille en el que le dijeron de forma despectiva que devolviera su coche porque supuestamente era alquilado.

El campeón del mundo nunca ha tenido una gran relación con los argentinos, pues ha protagonizado desencuentros mediáticos con jugadores del mencionado país sudamericano en los últimos años —incluyendo críticas a «Dibu» Martínez al que llamó «la mayor mierda del mundo del fútbol», así como a miembros de la Albiceleste por cánticos racistas—. A sus casi 40 años, asegura que no busca disputas ni ser muy mediático, pero cree necesario denunciar comportamientos que, según él, siguen vigentes en algunos vestuarios.

