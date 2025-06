Un exentrenador valencianista rechaza dirigir a la selección italiana

Marcos Sánchez Valencia Martes, 10 de junio 2025, 12:49 | Actualizado 12:59h. Comenta Compartir

No le dejan retirarse a Claudio Ranieri. El que fuera entrenador del Valencia en dos etapas y saliese aposta del retiro para dirigir desde octubre del 2024 a la Roma, ha rechazado la propuesta de ser seleccionador nacional de Italia. Después del despido de Luciano Spalleti, al técnico de 73 se le habría ofrecido de recoger el testigo en la Azzura, sin embargo, ha rechazado esta oportunidad y seguirá hasta nuevo aviso en en el banquillo de la Roma.

Claudio Ranieri, que recientemente puso punto y final a su carrera como entrenador en 2024, regresó brevemente a los banquillos para hacerse cargo de la AS Roma, club del que se ha despedido tras terminar la temporada. Antes de ello, su paso por el Valencia es recordado con especial cariño por la afición blanquinegra.

El técnico romano dirigió al Valencia en dos etapas: la primera, de 1997 a 1999, donde se ganó el apelativo de uno de los 'Héroes de la Cartuja' tras conquistar la Copa del Rey en 1999 con una exhibición de fútbol, derrotando al Atlético de Madrid por 3-0 y dejando atrás a grandes rivales como Barcelona y Real Madrid en el camino. En esa época también logró clasificar al equipo para la Champions League y obtuvo la Copa Intertoto en 1998, que permitió al club acceder a la Copa de la UEFA.

En la memoria de algunos queda aquella anécdota, donde el entrenador italiano tras el desconocimiento de los protocolos pertinentes tras ganar la Copa del Rey, se quedó en el césped, sin saber que tenía que subir al palco para recibir la medalla al igual que sus jugadores. «Nadie me dijo que tenía que subir a por la medalla. Me quedé en el césped. Después, cuando vi por la tele que Antic fue el primero del Atlético en subir me di cuenta del fallo. Yo me quedé tranquilo en el césped», recordaba Ranieri en una entrevista para el Valencia CF.

Su segunda etapa en Mestalla, en 2004, fue más complicada, aunque se llevó la Supercopa de Europa, antes de ser destituido tras no conseguir los resultados esperados en competiciones europeas.