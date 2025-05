La estrategia de Diego Alves para pararle un penalti a Cristiano Ronaldo

Hugo Martínez Valencia Domingo, 11 de mayo 2025, 01:22 Comenta Compartir

El ex guardameta valencianista, Diego Alves, ha sido protagonista en la previa del encuentro liguero de hoy entre el Valencia y el Getafe. El brasileño, que dejó una huella imborrable en la portería de Mestalla, repasó su etapa en el club, habló sobre su relación con Giorgi Mamardashvili y desveló anécdotas de sus duelos con Cristiano Ronaldo.

«Es bonito que la gente me pare al entrar al estadio y se saquen fotos», comentó Alves con una sonrisa, evidenciando el cariño que aún le profesa la afición valencianista. «Estuve ayer en la ciudad deportiva y estuve hablando con Giorgi. Los números son los que quedan, el fútbol es muy bonito y lo importante es dejarse el alma en el campo».

El ex portero no dudó en elogiar al actual guardameta che: «Yo le veo un portero con un futuro brillante, ya es muy fuerte, para bien. Llegó aquí y nadie le conocía y ha crecido muchísimo seguramente con la ayuda de la gente del club». Estas palabras reflejan la admiración de Alves por el crecimiento y la calidad de Mamardashvili, quien se ha consolidado como un pilar fundamental del Valencia.

Tras más de dos décadas dedicadas al fútbol profesional, Alves disfruta ahora de una nueva etapa: «He pasado más de 20 años cediendo mi tiempo a los clubes. Ahora tengo tiempo para mí, tengo mi vida y mis negocios en Brasil».

Uno de los momentos más recordados de su paso por la Liga fueron sus duelos desde el punto de penalti, especialmente contra Cristiano Ronaldo y Lionel Messi. «Cada penalti parado es una historia diferente. Yo no tengo uno a elegir, está claro que los de Cristiano y Messi son más mediáticos pero también estaban los demás y lo que se quedan son los números».

Alves desveló una curiosa anécdota sobre sus enfrentamientos con el astro portugués: «Con Cristiano a veces me marcaba muchos goles pero en los penaltis le devolvía todo el sufrimiento. Me acercaba y hablaba con él y le decía si me quedaba al medio o me tiraba a la izquierda. Al final le dije que me iba a quedar en el medio para solo dejar que lo tirara a la izquierda. Hacia allí me tiré y vi que el balón venía a mí y lo paré». Esta revelación muestra la estrategia y la confianza que caracterizaban al portero brasileño en este tipo de lances.