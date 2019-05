Más de 100 estafados se quedan sin entrada TXEMA RODRÍGUEZ Los seguidores no acceden al estadio pese a haber pagadoLas víctimas del timo abonaron 120 euros por cada localidad a un supuesto empleado del Valencia y llegaron a viajar a Sevilla J. MOLINS VALENCIA. Domingo, 26 mayo 2019, 01:29

El disgusto fue enorme para más de un centenar de valencianistas, que se encontraron en Sevilla a las puertas del estadio Benito Villamarín sin las entradas que habían pagado. Habían sido víctimas de una estafa. Entre ellos hay familias enteras, niños que no pudieron reprimir las lágrimas y una sensación de impotencia.

Muchos de ellos pagaron 120 euros por cada una de las entradas. Le dieron el dinero en mano y no tienen el recibo. Admiten que eso fue un error y un exceso de confianza. Por lo que el timo puede rondar los 12.000 euros, aunque había localidades de diversos precios. Las quejas se dirigen hacia un hombre, que según los afectados, trabajaba en el Valencia y podía conseguir las localidades de empleados que no viajaban, por lo que confiaron en él para que les consiguiera las entradas, tal y como había asegurado.

Isaac es una de las víctimas de la estafa. «Me dijo hace unos días que le adelantásemos el dinero y así lo hicimos, pero nunca llegaron las entradas. Uno de mi grupo lo conoce, el chico parece una persona buena», indica. «Puede que también le hayan engañado a él, o al menos eso me dijo», apunta.

Y es que los afectados trataron de llamar en numerosas ocasiones ayer al presunto autor de la estafa, y no cogió el teléfono. «Sólo respondía por wasap, que a él también le habían engañado», dice Isaac.

Conforme se iba acercando el día de la final las víctimas se ponían nerviosas porque las entradas no aparecían. «Nos dicen que nos las dan en Valencia pero se iba retrasando». Hasta que llegó el viernes y tomaron la decisión de viajar a Sevilla pese a no tener los tickets. «Dice el chico que va con el AVE y nos las trae, pero hoy -por ayer- no ha aparecido», lamenta.

Mañana tienen una cita en Valencia, aunque los estafados recelan de que el hombre vaya. «Nos dice que nos devolverá el dinero, incluso los gastos de viaje, pero ya veremos». Ayer tuvieron que improvisar una forma de ver el partido. Buscando bares donde lo retransmitieran. Todo muy diferente al extraordinario ambiente del Villamarín que habían imaginado.