El estadio de Vallecas, una de las peores salidas para el Valencia

Eric Martín Valencia Jueves, 17 de abril 2025, 10:21 Comenta Compartir

Se suele decir que la estadística muchas veces no sirve de nada y, en otras ocasiones, es el aliciente perfecto al que acogerse para romperla. ... Pese a ello, cuando un hecho se repite en tantos precedentes, ya no parece dejar de ser casualidad. Para el Valencia CF, que acostumbra a imponer su jerarquía y buenos resultados no solo en Mestalla sino también en el resto de partidos como visitantes, no será una salida fácil la que le tocará afrontar, como así refleja la historia reciente.

Este próximo sábado 19 de abril, a partir de las 14:00 horas, el equipo de Corberán tendrá una nueva jornada de LaLiga EA Sports en el estadio de Vallecas. Sumido en un bache de resultados como foráneo esta temporada, a excepción de la victoria cosechada en el Santiago Bernabéu, no parece el escenario más indicado para que los blanquinegros se repongan. Y es que desde la temporada 2013-14, el Valencia apenas ha podido cosechar un triunfo como visitante contra el Rayo Vallecano, que se dio la pasada campaña. Un gol de Sergi Canós a la hora de juego dio la victoria por la mínima a los de Mestalla. Significaba el primero del atacante con la elástica valencianista. Un encuentro reñido y disputado, con el que además se tuvo que lidiar con la expulsión de Correia en los minutos finales. Pero, a la postre, el esfuerzo tuvo su recompensa y el equipo por entonces dirigido por Rubén Baraja traía de vuelta los tres puntos, en una jornada intersemanal disputada antes del periodo navideño. Noticia relacionada Yarek desaparece de los planes de Corberán Ese compromiso significó la excepción que confirma la regla. El Valencia no ha solido salir muy bien parado de sus duelos ante el equipo de la franja. Incluyendo el citado partido del último curso, los del Cap i Casal presentan un balance en liga de una victoria, tres empates y tres derrotas en aquellas veces que han coincidido en Primera División. A ellos, también habría que incluir un precedente más, en una eliminatoria a doble partido en Copa del Rey. En aquella ocasión, correspondiente a la temporada 2014-15, el Valencia logró imponerse con un resultado favorable de 1-2 y los tantos fueron anotados por Rodrigo De Paul y el delantero Paco Alcácer. Además, cabe hacer mención a que si por algo han destacado los valencianos es por su capacidad goleadora. A pesar de la presión ambiental que se vive en Vallecas, donde la grada está prácticamente pegada al césped, el Valencia ha visto portería en las últimas tres ocasiones que ha jugado en este estadio. Junto al ya citado Sergi Canós, fueron Carlos Soler y Diakhaby los autores de las dianas en anteriores episodios.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Tienes una suscripción? Inicia sesión