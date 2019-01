Enemigos íntimos Marcelino y José Bordalás. / efe Bordalás alimenta la tensión en su pique con Marcelino C. V. VALENCIA. Jueves, 24 enero 2019, 01:32

A Marcelino le ha salido un enemigo de profesión. No se saludó con José Bordalás el martes y es difícil que ambos lo hagan en Mestalla. Se puede decir que entre ambos se ha establecido una disputa dialéctica que va más allá de lo puramente futbolístico.

Si no gustaron en Getafe las advertencias de Marcelino de que el juego del rival iba «al límite del reglamento» (el asturiano era muy consciente de sus palabras cuando las pronunció), Bordalás se quedó a gusto: «No tengo nada contra ningún entrenador pero sí he visto que Marcelino ha tenido problemas con otros entrenadores. Klopp ya sabéis lo que dijo, no tengo más que decir». En 2016, cuando Marcelino era entrenador del Villarreal, se enfrentó al Liverpool de Klopp. Tras un partido, el alemán dijo: «No me gustaría ser Marcelino ni un solo segundo de mi vida».

Marcelino antes se había limitado a no añadir más fuego: «No tengo nada contra el Getafe. Expongo hechos y no hago interpretaciones», dijo, en referencia al número de faltas que comete en cada encuentro el conjunto madrileño, líder en ese ranking.

Ambos no se saludaron antes del partido y ayer los aficionados empezaron a calentar la cita de Mestalla

Entre Getafe y Valencia se ha establecido una extraña rivalidad que tiene adherencias de cierto riesgo (a las patadas de Damián y a la polémica sobre césped hay que añadir las lesiones de Gameiro y de Soler). El hecho de que un miembro del banquillo del Getafe se dirigiera nada más marcar el gol Jorge Molina al banquillo valencianista escenificando con la mano el signo de «llorar», venía a cuento de los cánticos que la grada del Coliseum le dedicó al entrenador blanquinegro durante el partido: «¡Marcelino es un llorón!», cantaban.

También entre aficionados

El problema es que los aficionados se han ido calentando con estos y otros ingredientes. En la parte final de este encuentro, desde la zona donde estaban situados los aficionados valencianistas se escuchó varias veces: 'Puta Getafe', insulto que motivó de inmediato que el resto del público empezara a cruzar improperios hacia los blanquinegros. Ayer, el malestar todavía adquiría un mayor tono con el cruce de reproches e insultos en las redes sociales, lo que invita a pensar que en la vuelta la policía tendrá que estar atenta para que no se produzca ningún altercado.

A Parejo, por cierto, también se le volvió a zarandear verbalmente, como sucedió en Liga. «Borracho» le cantaron. Para LaLiga, que miles de aficionados del Getafe insultaran al capitán no fue motivo para que lo reflejara en los informes que hace. Habrá que ver el expediente de este martes.