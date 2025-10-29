Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Directo Silencio, aplausos y lágrimas por las víctimas de la dana
Los capitanes del Valencia, en el Puente de la Solidaridad. VCF

El emotivo homenaje del Valencia CF en recuerdo de los afectados por la dana

Los capitanes del club posan en el Puente de la Solidaridad por todas las víctimas y para agradecer la ayuda en la reconstrucción

Marc Escribano

Marc Escribano

Valencia

Miércoles, 29 de octubre 2025, 11:21

Comenta

Valencia nunca olvidará el fatídico 29 de octubre de 2024 en el que la dana devastó numerosos municipios de la Comunitat Valenciana. Es por eso que este miércoles, justo cuando se cumple un año desde aquel trágico suceso, el Valencia CF ha querido recordar a todas las víctimas de la tragedia, además de dar las gracias a todos los que ayudaron en la reconstrucción de la «Terra de Valentia», que es el eslogan que utiliza el club en esta presente temporada 2025-26.

Acompañado de un emotivo vídeo publicado en redes sociales, el Valencia CF ha dejado una imagen muy emotiva en la que los cuatro capitanes del primer equipo masculino, es decir, José Luis Gayà, César Tárrega, Pepelu García y Dimitri Foulquier, se han desplazado hasta el ya famoso 'Puente de la Solidaridad' por el que tantas personas cruzaron para ayudar a los afectados por la terrible riada, donde han posado para una fotografía en la que han dejado una camiseta del club, la de la equipación de la senyera, con la serigrafía de 'Units com sempre'.

