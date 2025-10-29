El emotivo homenaje del Valencia CF en recuerdo de los afectados por la dana Los capitanes del club posan en el Puente de la Solidaridad por todas las víctimas y para agradecer la ayuda en la reconstrucción

Marc Escribano Valencia Miércoles, 29 de octubre 2025, 11:21

Valencia nunca olvidará el fatídico 29 de octubre de 2024 en el que la dana devastó numerosos municipios de la Comunitat Valenciana. Es por eso que este miércoles, justo cuando se cumple un año desde aquel trágico suceso, el Valencia CF ha querido recordar a todas las víctimas de la tragedia, además de dar las gracias a todos los que ayudaron en la reconstrucción de la «Terra de Valentia», que es el eslogan que utiliza el club en esta presente temporada 2025-26.

Hui es compleix un any des de la tràgica DANA que va colpejar la nostra terra.



Este 29 d'octubre volem recordar a totes les víctimes i donar les gràcies a tots els que van ajudar en la reconstrucció d’esta Terra de Valentia.



UNITS COM SEMPRE 🖤



AMUNT 🦇 pic.twitter.com/b0G0Zupb4y — Valencia CF (@valenciacf) October 29, 2025

Acompañado de un emotivo vídeo publicado en redes sociales, el Valencia CF ha dejado una imagen muy emotiva en la que los cuatro capitanes del primer equipo masculino, es decir, José Luis Gayà, César Tárrega, Pepelu García y Dimitri Foulquier, se han desplazado hasta el ya famoso 'Puente de la Solidaridad' por el que tantas personas cruzaron para ayudar a los afectados por la terrible riada, donde han posado para una fotografía en la que han dejado una camiseta del club, la de la equipación de la senyera, con la serigrafía de 'Units com sempre'.