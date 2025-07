El emocionante vídeo del Valencia que recuerda a las víctimas de la dana

Eric Martín Valencia Miércoles, 16 de julio 2025, 13:34 | Actualizado 14:05h. Comenta Compartir

La emotividad es uno de los factores más presentes en el mundo del fútbol y el Valencia CF ha vuelto a hacer uso de ella, como aliciente para el inicio de campaña para sumar nuevos abonados para la temporada 2025-26. Mediante un emocionante vídeo, el club ha mostrado un relato familiar y con guiños a la tragedia de la dana.

La historia recoge cómo una mujer de mediana edad está mandando un audio por el móvil a su padre, tras entrar a su casa, en uno de los bajos tan característicos de muchos municipios valencianos. La protagonista cuenta cómo ya han pasado ocho meses de la dana y poco a poco muchos allegados van recuperando la normalidad, con la reapertura de sus negocios, la vuelta a la actividad de los campos de fútbol afectados en los que ayudó el club y sin olvidar otros claros guiños valencianistas.

Entre ellos el ver cómo su madre y esposa a la vez del destinatario del audio ha sabido recuperar las camisetas antiguas que conserva del Valencia que quedaron perjudicadas por el fango. O como su nieto se mostraba con ilusión por poder regresar a Mestalla, como hacían previamente a la fecha del 29 de octubre.

Sin embargo, ese mensaje no obtendrá respuesta, ya que el señor falleció. No obstante, como cierre del vídeo y mostrando los viejos carnets de socio que conserva del Valencia, este año se continuará su legado. «Este año no fallamos a ningún partido, como tú querías. Los mismos asientos, la misma fila», concluye el vídeo con este mensaje citado en valenciano y el lema de 'Terra D Valentia'.