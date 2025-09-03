¿Qué dorsales han elegido los jugadores del Valencia para la temporada 25-26? Tras el cierre del mercado los clubes remiten a la Liga los números definitivos de sus jugadores. Agirrezabala hereda el 25 de Mamardashvili, Luis Rioja cambia el 22 por el 11 de Rafa Mir y Copete tendrá el peso en la espalda del 3 de Mosquera

Al final de cada mercado, los clubes remiten a la Liga los dorsales definitivos de sus futbolistas. Es por ello que los más previsores, por aquello de algún cambio de última hora, esperen hasta la primera semana de septiembre para serigrafiar las camisetas. En el Valencia no ha habido muchas novedades con respecto a la pasada temporada, puesto que los fichajes han heredado los dorsales que han ido dejando libres las salidas. De los futbolistas que terminaron el pasado curso en la plantilla, sólo dos han cambiado de número en la camiseta. Luis Rioja ha aprovechado la marcha de Rafa Mir para cambiar el 22 por el 11, un número más adecuado a su perfil en el campo y de titular, y el que ha dejado libre será utilizado por Santamaria. Por su parte, Dimitrievski cambia el 13 por el 1 con la marcha de Jaume Doménech. Su 13 lo hereda Cristian Rivero, mientras que Agirrezabala será el encargado de defender el 25 con el que triunfó Mamardashvili.

Una de las camisetas que más pesará tendrá el 3 que Mosquera deja a Copete. Danjuma ya debutó con el 7, otro dorsal mítico, que Canós ya sabía que no iba a vestir esta temporada, Beltrán jugará con el 15 que el pasado curso tenía Tàrrega antes de salir cedido al Valladolid (esta temporada defenderá el 5 de Enzo Barrenechea), Ramazani jugará con el 17 con el que el pasado curso estaba inscrito Dani Gómez, Raba con el 19, Ugrinic con el 23 que pertenecía a Fran Pérez y Cömert con el 24 de Yarek. En total, el Valencia comienza la temporada con 23 jugadores con dorsal de la primera plantilla. Para el mercado de invierno, y las posibles incorporaciones, quedan libres el 2 que tuvo en Caufriez a su último inquilino y el 6 de Guillamón.

LISTADO COMPLETO DE DORSALES DEL VALENCIA

1. Dimitrievski

3. Copete

4. Diakhaby

5. Tárrega

7. Danjuma

8. Javi Guerra

9. Hugo Duro

10. A. Almeida

11. L. Rioja

12. Thierry R.

13. C. Rivero

14. Gayà

15. Beltrán

16. Diego López

17. Ramazani

18. Pepelu

19. Raba

20. Foulquier

21. J. Vázquez

22. Santamaría

23. Ugrinic

24. Cömert

25. Agirrezabala