Directo
DIRECTO | Rueda de prensa de Carlos Corbéran previa al Osasuna - Valencia CF
Sigue el minuto a minuto de la comparecencia del técnico blanquinegro
Pablo Lara
Viernes, 22 de agosto 2025, 12:18
Publicidad
Publicidad
Publicidad
- 1 Colas de jóvenes para comprar y consumir marihuana en un club privado clausurado por el Ayuntamiento de Valencia
- 2 Aemet activa un aviso amarillo este viernes por chubascos y tormentas localmente fuertes en Valencia y señala las zonas donde caerán
- 3 Detenido un cirujano en Alicante tras morir su padre después de que le amputara varios dedos
- 4 Detenido en Francia el autor del crimen de la autocaravana, una turista asesinada de 40 cuchilladas en Alcossebre
- 5 El precio de vivir en una casa con piscina en Valencia
- 6 Valencia estrena nuevo parking con hasta 162 plazas a apenas media hora a pie del centro
-
7
-
8
- 9 Un conductor causa la muerte de un motorista al realizar un giro indebido en un tramo de línea continua en Almàssera
- 10 Valencia abrirá una nueva residencia para mayores en 2026 con 92 plazas públicas
-
Publicidad
Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores
¿Ya eres suscriptor?Inicia sesión
Necesitas ser suscriptor para poder votar.