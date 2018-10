Sigue en directo el Athletic-Valencia aquí Vezo en el partido ante el Athletic la temporada pasada. / AFP Alineación: Neto, Vezo, Garay, Paulista, Gayà, Soler, Kondogbia, Parekjo, Coquelin, Batshuayi y Rodrigo | Once de Berizzo: Herrerín, Martínez, Yeray Álvarez, Mikel San José, Berchiche, Susaeta, Dani García, Mikel Rico, Aduriz, Ander Capa y Raúl García SARA L. SANTOS Valencia Sábado, 27 octubre 2018, 15:59

El Athletic Club recibe al Valencia CF en el partido correspondiente a la jornada 10 de Liga, a las 16:15 horas en San Mamés.

Once de Marcelino García Toral: Neto, Vezo, Garay, Paulista, Gayà, Soler, Kondogbia, Parekjo, Coquelin, Batshuayi y Rodrigo.

Once del técnico local, Eduardo Berizzo: Herrerín, Martínez, Yeray Álvarez, Mikel San José, Berchiche, Susaeta, Dani García, Mikel Rico, Aduriz, Ander Capa y Raúl García.

LA PREVIA de Toni Calero

En las últimas semanas, el Valencia se ha acostumbrado a jugar contra sí mismo. Los empates de Old Trafford y el de Mestalla, con el Barça de visitante, reforzaron la idea de que el conjunto blanquinegro quería y podía escapar del bache. El valencianismo se puso la tirita para sanar las heridas de los primeros compases de competición y se alejaba ya del centro médico cuando el Leganés asestó otro duro golpe. El de Suiza, ante el Young Boys, fue aún peor. Así que acude a San Mamés sin paracaídas y con la obligación de ganar porque los rivales directos están fallando pero uno nunca está seguro de cuánto durarán los pinchazos ni, llegada la ansiada reacción, quedará habrá tiempo para recuperar todo el terreno perdido.

Se acumulan los problemas, evidentes sobre el césped del Stade de Suisse, donde el Valencia fue claramente superado en la segunda mitad por un equipo menor. Hay una palpable necesidad dentro del equipo blanquinegro de recordar cómo jugaba la pasada temporada. Fiabilidad, carrera y gol. Algo así sucedió, al menos, durante la gran parte del tiempo de la 2017-2018. Ahora no. El fútbol no aparece y, sobre todo, el nivel de acierto es paupérrimo. Las victorias se resisten y el estado anímico de los jugadores -actores principales y secundarios- decae. Se vio en Suiza, con varios componentes del Valencia cariacontecidos y dejando la sensación de no saber porqué habían pasado por encima del Young Boys en la primera mitad y luego fueron arrasados.

La Catedral, ciertamente, no se presta como el mejor lugar para iniciar la reconquista. Es un estadio complicado para cualquiera, también para el Valencia y un Marcelino que no ha ganado allí. Tampoco es un consuelo que el Athletic necesite tanto la victoria como el conjunto blanquinegro. Berizzo ha decidido darle una vuelta al planteamiento porque su Athletic no arranca y está decimoséptimo con nueve puntos. El argentino introducirá hoy varios cambios (la principal duda pasa por el ataque, donde Williams y Aduriz se disputan la posición de ariete) para ganar de una vez, puesto que no lo hace desde la primera jornada de Liga, cuando logró superar al Leganés por 2-1.

El Valencia no podrá contar con uno de sus futbolistas más desequilibrantes, Gonçalo Guedes. El portugués tuvo opciones de entrar en la convocatoria a lo largo de la semana, pero «no está en plenitud». «Persisten sus molestias y lo mejor es que no participe», aclaró Marcelino, a quien Guedes le hubiera venido de maravillas para buscar la velocidad en un partido que se prevé eminentemente físico.

Ese factor no va a provocar, según el discurso de Marcelino, que Dani Parejo salga del once. «Para ser atrevidos, tampoco jugaremos con muchos medios defensivos», dijo el asturiano. La banda izquierda está coja por las bajas de Guedes y Cheryshev y ahí tienen posibilidades Carlos Soler, Wass y Ferran Torres. En cuanto a la retaguardia, Vezo actuará en el lateral derecho por la ausencia de Piccini (molestias en el gemelo) mientras que Garay regresa después de darse un respiro ante el Young Boys. En ataque, la zona en la que el Valencia necesita de forma más urgente una mejoría, dos plazas están disponibles para tres hombres. Tanto Batshuayi como Rodrigo y Gameiro -suplente en la Champions-, pueden empezar de inicio contra el Athletic.