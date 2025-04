Diego López, sobre su renovación: «Que el equipo se salve, y lo que tenga que venir vendrá»

El Valencia se prepara para visitar este sábado al Real Madrid en el Santiago Bernabéu (16:15 horas), y en uno de los días ... previos, Diego López atendió a los medios de comunicación en rueda de prensa. El delantero asturiano, uno de los jugadores del momento por su buena racha goleadora, será uno de los protagonistas del encuentro, especialmente por su paso hace años por las categorías inferiores del Real Madrid.

Sobre su renovación

«Creo que ha empezado a haber esas conversaciones pero ahora mismo hay otras prioridades como acabar bien la temporada y que el equipo se salve, lo que tenga que venir vendrá, yo estoy muy contento aquí y me quedan dos años de contrato todavía».

Cambio de rendimiento con Carlos Corberán

«Lo único que ha cambiado es que están entrando los goles, con el anterior cuerpo técnico y el actual siempre me han dicho que la tmeporada es muy larga, y mantener un nivel correcto me faltaba pues eso, números, que ahora en el último mes han venido todos de golpe, y es lo que se ve. Todos me dicen que mi rendimiento ha sido notable y yo me quedo con lo que me dicen ellos».

Premio al mejor sub-23 del mes en LaLiga

«A mí me hacía mucha ilusión, no deja de ser un premio individual que reconoce el buen mes que he tenido y me hace muy feliz, había otros grandes jugadores jóvenes que optaban a ganarlo, y me hace una ilusión muy grande».

Dos años de su primer gol, precisamente contra el Real Madrid

«Han pasado solo dos años pero el cambio es grande, como sabíais creo que llevaba cuatro o cinco partidos en Primera División, ahora llevo bastantes más y eso te da una madurez tras compartir vestuario con gente que tiene experiencia. Han pasado dos años, que aunque parezca poco tiempo, te cambia mucho el vivirlo en el día a día, ojalá se repita el sábado y pueda marcar contra el Real Madrid».

Preparación del partido, ¿pensando ya en el Sevilla?

«No, no se ha hablado nada del partido del Sevilla, estamos preparando bastante bien el partido del sábado y hay tiempo para preparar ambos. Cuando jugamos en Copa contra el Barça y luego teníamos el del Leganés había menos días, entonces ahora estamos centrados en el Madrid y nada más».

Duelo interno con Hugo Duro por ser el máximo goleador del Valencia

«Ahora no nos hablamos ya (ríe). Hay pique, pero desde el cariño. Lo que le pase a él siempre me voy a alegrar mucho porque es una gran persona, igual que él conmigo, ojalá meta todos los goles posibles. Me gustaría ser pichichi de la Liga, del equipo y de todo, pero quiero que nos salvemos».

Su año en el juvenil del Real Madrid

«Fue un paso complicado, porque fue mi primera experiencia lejos de mi casa y de mi familia. Me fui con 14 años y no es fácil alejarte tan joven de tu gente y tus amigos, poco a poco me fui adaptando pero fue un año bonito de experiencia en el que conocí a grandes amigos y que me sirvió para aprender».

La exigencia de Carlos Corberán

«El míster nos pide que estemos centrados porque es un día a día muy exigente, nos exige al 100% en cada entrenamiento igual que él se exige a sí mismo, y eso se está viendo desde su llegada. Tanto él como su cuerpo técnico trabajan para conseguir los resultados que estamos obteniendo, así que darle las gracias y ojalá siga así porque sus éxitos serán los nuestros».

Más sobre la renovación

«Yo aquí en Valencia soy muy feliz, es mi casa. Me lo ha dado todo, y ahora estoy centrado en acabar bien la temporada y la renovación no creo que sea un tema urgente ahora mismo, tenemos aún años por delante con contrato, y ojalá estar aquí todo el tiempo posible porque estoy encantado con la ciudad y con todo el mundo».

Sobre su posición y jugar con Duro y Sadiq

«Ahora sí que es verdad que jugando de extremo por dentro estoy llegando más a área y tener situaciones de gol, y hago lo que me pide el míster. Por esa banda teniendo a José Gayà, que puede ser largo y profundo, me pide que juegue más por dentro. Creo que la mayoría de goles han venido jugando en esa posición y respecto a Hugo Duro y Umar Sadiq, me gusta jugar con los dos, cada uno te da diferentes cosas, pero me beneficio de ambos porque tienen cualidades que me ayudan a mí a generar ocasiones».

Qué le queda por vivir a Diego López

«Me queda acabar bien la temporada, que el equipo sufra lo menos posible de aquí al final de temporada y que consigamos esa salvación lo antes posible, para que la afición y nosotros respiremos después de una temporada complicada. Acabar bien la temporada con el Valencia salvado y tranquilo con varias jornadas, y mantener el buen nivel individual para tener opciones de jugar y ganar ese Europeo sub-21, que sería una guinda para un buen año dentro de lo turbio que ha sido por momentos».

Sobre jugar en Mestalla

«Mestalla está claro que es uno de los mejores estadios de Europa y del mundo, la gente que va cada fin de semana a apoyarnos pese a que las circunstancias no son las mejores habla muy bien de lo que es el Valencia y la ciudad, y Mestalla a los rivales los hace más pequeños. Está siendo vital y en este 2025 solo hemos perdido en casa ante Madrid y Atlético, por lo que es un factor clave. No es algo que se hable en el vestuario, Mestalla es un campazo, nos gusta mucho, y lo sentimos cada fin de semana, es una caldera. Los años que queden tendremos que disfrutar de ello».

El techo de Diego López

«Agradecer las palabras del míster, porque nos está dando mucho, me enorgullece y se lo agradezco. Vengo cada día con ganas de seguir mejorando y aprendiendo, aún soy muy joven que tengo mucho que mejorar y tener la suerte de tener un entrenador y un cuerpo técnico como ellos que nos exprimen al máximo es muy bonito, y ojalá siga aprendiendo de ellos».

El Valencia no gana en el Bernabéu desde 2008

«A mí con que ganemos me vale, como si se quieren meter ellos el gol en propia. El campo sigue teniendo las mismas dimensiones, lo que cambia son los rivales, que el estadio sea muy bonito... nosotros tenemos que centrarnos en el césped que es lo que importa».

Cuentas para la salvación y las bajas por sanción

«No hablamos ni hacemos cuentas de nada, tenemos que ir partido a partido que es lo que importa. Sí que las bajas de José, Foulqui y Luis son bajas importantes, pero bueno, tenemos jugadores preparados que están esperando su momento y que tienen una oportunidad de demostrar que pueden ayudar al equipo y aportar su granito de arena. Nos tienen que aportar y ayudar en el partido del sábado a sacar algo positivo del Bernabéu».

Ilustres asturianos en el Valencia

«Obvio, ahora si no al 100% la gente de mi pueblo, la mayoría son ya del Valencia, los tengo enganchados cada fin de semana. Los nombres que han pasado por aquí son muy grandes y han marcado una época, se me quedan un poco lejos todavía, yo voy a lo mío trabajando día a día para algún día ser como ellos».

La celebración de Cole Palmer

«El recibo no me ha llegado aún, igual no tienen mi dirección... No sé, yo si quiere le explico que llevo haciéndola desde hace cuatro años, seguiré celebrando los goles así porque significará que sigo metiendo muchos goles».

La suplencia ante el Atlético

«Al final pienso que otros jugadores en ese momento eran los indicados, al final el hecho de descansar ese partido también te ayuda a coger fuerzas para los siguientes, porque venía jugando muchos y el staff me dijo que estuviese tranquilo, porque aunque en la última acción no estuviese acertado, venía jugando bien. Ahora pues mira, estoy metiendo goles y no tiene nada que ver».