Diego López enfría su renovación

Diego López Noguerol (Turón, 13-5-2002) es el hombre del momento en el Valencia. Lleva cuatro partidos consecutivos marcando gol, lo que ha ... permitido al equipo sumar dos victorias en Mestalla y dos empates fuera de casa —la famosa media inglesa de ganar de local y no perder de visitante— que han ayudado al equipo blanquinegro sumar importantes puntos para respirar y salir del descenso. Y eso, en algún momento, tiene que tener una recompensa para el asturiano, que le toca ya renovar su contrato para recibir un salario acorde a su rol en el equipo, ya que todavía está recibiendo una remuneración muy baja. Pese a que tiene contrato hasta 2027, el propio jugador admitió este jueves en rueda de prensa que se está negociando: «Han empezado a haber esas conversaciones, pero ahora hay otras prioridades: acabar bien la temporada, que el equipo se salve y lo que tenga que venir luego, vendrá. Estoy muy feliz aquí, me quedan dos años de contrato. El Valencia es mi casa, me lo ha dado todo. Estoy encantado con la ciudad y con la gente».

Más claro no puede ser el delantero asturiano, que además recibió en estos últimos días el premio a mejor jugador sub-23 del mes de marzo en LaLiga, el cual se llevó ante una competencia de alto nivel, como fueron los nominados Giuliano Simeone (Atlético de Madrid), Pedri (FC Barcelona), Jesús Rodríguez (Real Betis) y Nico Williams (Athletic Club). Y es que cuatro goles en cuatro jornadas son registros que colocan a Diego López en, posiblemente, el mejor momento de su carrera. Tras ser convocado y titular con la selección española sub-21, el asturiano tiene entre ceja y ceja, más allá de salvar al Valencia, triunfar en el Europeo de este verano: «Me queda acabar bien la temporada, que suframos lo menos posible y consigamos la salvación cuanto antes. Después, ir partido a partido y acabar bien la campaña y seguir manteniendo el nivel de juego para jugar y ojalá ganar el Europeo este verano».

Para Diego López, no es que haya cambiado nada, aunque es evidente que con Carlos Corberán parece tener más confianza sobre el terreno de juego que con Rubén Baraja. «Ahora, están entrando los goles. El anterior y actual cuerpo técnico siempre me han dicho que una temporada es muy larga y hay altibajos, pero, en general, he mantenido un nivel correcto durante la temporada. Me faltaban números, que ahora en el último mes han venido todos de golpe. Todos me dicen que mi rendimiento ha sido notable», aseguró el delantero, que también destacó que su nueva posición en el campo, más centrado y alejado de la banda, le está beneficiando de cara a portería sin importar cuál sea su acompañante: «Estoy llegando más a área rival. Hago lo que me pide el míster. En banda izquierda teniendo a José Luis Gayà, me pide que juegue más por dentro. La mayoría han venido por ahí. Me gusta jugar tanto con Umar Sadiq como con Hugo Duro».

Precisamente habló también sobre Carlos Corberán, al que elogió por su gran dedicación. «Nos pide que estemos centrados, que trabajemos. Un día a día muy exigente. Nos exige al cien por cien siempre, al igual que a él mismo. Tanto él como su cuerpo técnico trabajan mucho para conseguir los resultados. Darle las gracias por lo que está haciendo y ojalá siga así porque sus éxitos serán los nuestros», dijo Diego López, que también agradeció unas palabras del míster tras el último partido ante el Mallorca: «Nos está dando mucho. Me enorgullece y agradezco sus palabras. Vengo aquí cada día con ganas de seguir mejorando y aprendiendo. Tener la suerte de tener a un entrenador y un cuerpo técnico que nos exprime al máximo es muy bonito».

Finalmente, el delantero del Valencia habló del inminente partido ante el Real Madrid. «Con que ganemos, me vale. El Bernabéu es el Bernabéu, pero seguimos jugando 11 contra 11. Tenemos que centrarnos en el césped, que es lo que importa», dijo el asturiano, que pasó por el juvenil del equipo blanco hace años: «Fue un paso complicado. Mi primera experiencia fuera de casa, un año difícil con 14 años. También fue bonito donde conocí a grandes compañeros. Una etapa que me sirvió para crecer».