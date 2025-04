Diakhaby se recupera y Corberán prueba con Pepelu y Fran Pérez

El Valencia, en lo puramente deportivo, sigue preparando el partido ante el Real Madrid de mañana en el Santiago Bernabéu (16:15 horas). Carlos ... Corberán dirigió este jueves una sesión de entrenamiento en la Ciudad Deportiva de Paterna que contó con la principal novedad del regreso a la normalidad de Mouctar Diakhaby, tras dejar atrás un proceso vírico que le había mantenido al margen en los últimos días y que le hacía ser duda para la visita a Chamartín.

Precisamente el central guineano formó parte del último ensayo realizado por el cuerpo técnico blanquinegro, incluyendo al africano en una ya no tan sorprendente línea de tres centrales, junto a Cristhian Mosquera y César Tárrega, dejando pues fuera a Yarek Gasiorowski, que durante los días de ausencia del ex del Olympique de Lyon, había sido el que completaba la zaga en los entrenamientos.

Si bien el carril zurdo parece claro que será para Jesús Vázquez por la baja por sanción de José Luis Gayà, el que sustituirá al también amonestado Dimitri Foulquier está más en el aire. Corberán probó el otro día al inglés Max Aarons como carrilero diestro pero en el entrenamiento de ayer el elegido para ocupar la banda fue Fran Pérez, que sigue reconvirtiéndose poco a poco de extremo a lateral. Quién terminará siendo el elegido entre los dos queda en el aire, aunque lo que parece claro es que ninguno mantendrá la titularidad más allá de este fin de semana, y que cuando regrese Foulquier, será intocable.

En el centro del campo, no obstante, sí podría haber variación. El trivote formado por Enzo Barrenechea, Javi Guerra y André Almeida parece asentado en el Valencia de Corberán, pero el técnico, en el mencionado ensayo, dejó al portugués fuera del posible once para el Bernabéu, introduciendo en su lugar a Pepelu, quizá buscando una mayor solidez defensiva entendiendo que en el partido ante el Real Madrid se va a sufrir y que el equipo va a tener que jugar mucho más replegado. Sea como fuere, no dejan de ser ensayos que pueden ser para jugar al despiste.