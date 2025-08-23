Diakhaby, convocado con Guinea

Guinea ha convocado a Mouktar Diakhaby para el parón de selecciones de septiembre. El central del Valencia, que ha tenido escaso protagonismo en la pretemporada ... y que no disputó ningún minuto en la jornada inaugural en casa ante la Real Sociedad, está citado con su selección para los partidos de clasificación al Mundial 2026 ante Somalia y Argelia.

Los encuentros están programados para el 5 y 8 de septiembre y Diakhaby estará concentrado con Guinea. Todo tras un último mes y medio, donde según apuntaban otros medios de comunicación, el Valencia habría tratado de darle salida al central. Sin embargo, su ficha tan elevada de casi cuatro millones de euros, le ha dificultado a los blanquinegros su marcha, porque no le han encontrado destino.

Hasta el momento y con la marcha de Mosquera, la pareja titular para Carlos Corberán ha sido Cesar Tárrega y José Copete, reciente fichaje por 3,6 millones de euros procedente del Mallorca. Aun así, podría recuperar la titularidad o entrar más en rotación si el de Cheste decide cambiar el sistema a un 5-3-2.