Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente ¡Carlos Álvarez en el banquillo! Esta es la alineación del Levante para medirse al Barça
Diakhaby, durante las pruebas médicas de esta pretemporada. VCF

Diakhaby, convocado con Guinea

El central del Valencia ha sido citado con su selección para los partidos de clasificación del Mundial 2026 ante Somalia y Argelia

Marcos Sánchez

Valencia

Sábado, 23 de agosto 2025, 19:57

Guinea ha convocado a Mouktar Diakhaby para el parón de selecciones de septiembre. El central del Valencia, que ha tenido escaso protagonismo en la pretemporada ... y que no disputó ningún minuto en la jornada inaugural en casa ante la Real Sociedad, está citado con su selección para los partidos de clasificación al Mundial 2026 ante Somalia y Argelia.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Lucas Cañizares, hijo de la leyenda valencianista Santiago Cañizares, da el salto a Primera División
  2. 2 Atan, amordazan y roban a un empresario en su casa en Valencia tras apuntarle con una pistola a la cabeza
  3. 3 Una mujer muere arrollada por la hélice de una embarcación tras caer al mar en Xàbia
  4. 4 El barrio más barato para alquilar vivienda en Valencia antes de septiembre
  5. 5

    Los nuevos perfiles profesionales que busca PowerCo para su gigafactoría de Sagunto
  6. 6 Dos ladrones, arrestados cuando asaltaban una casa de Valencia con sus dueños dentro
  7. 7

    Un restaurante valenciano aspira a ser el local más bonito del mundo
  8. 8 Los restos de un huracán dejarán tormentas en España y una dana bordeará la Comunitat a partir del domingo
  9. 9 Muere Eusebio Cuesta, policía local, durante una persecución a un conductor que se dio a la fuga en un control de alcoholemia
  10. 10 Las lluvias ya descargan en la Comunitat y Aemet activa un aviso por tormentas hasta la noche

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias Diakhaby, convocado con Guinea

Diakhaby, convocado con Guinea