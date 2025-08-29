Danjuma: «Con mi velocidad ya sé lo que tengo que hacer»

Arnaut Danjuma sonríe. El valencianismo también. Ha sido una noche de idilio en Mestalla, en la que el equipo de Corberán se encontraba contra un ... Getafe colíder. Pero, en el momento de mayor sufrimiento para el Valencia, apareció 'la cobra' para anotar un gol de excelsa belleza. Es su primer gol con la elástica blanquinegra, y hace ilusionarse a la afición. Tras el partido, ha comparecido ante el micrófono de DAZN.

- Has metido un golazo, ¿no?

Bueno, primero el pase estaba increíble. Ha sido un pase muy bueno. Después con mi velocidad ya se lo que tengo que hacer.

-¿Te gusta jugar por la izquierda?

Bueno, me gusta jugar por la izquierda, me gusta jugar en delantera y me gusta jugar por la derecha. Solo cuando juego y le doy al equipo estoy contento. Creo que tenemos jugadores de mucha calidad, especialmente por arriba. Jugadores que pueden marcar y tienen velocidad.

-¿Cómo ves al equipo?

Tenemos un gran temporada por delante, hay que trabajar para esto. Siempre hay que romper el primero. Y hemos ganado en nuestra casa, podemos relajarnos un poco.

Luis Rioja, muy aclamado en su sustitución, también ha hecho valoraciones al acabar. El extremo considera que el equipo ha sido mucho mejor que el Getafe: «La superioridad se ha plasamdo en el marcador. Saebemos lo fuertes que somos en Mestalla. Yo creo que en estos partidos que hay pocos espacios y que son un poco estáticos y cuesta encontrar al hombre libre, la estrategia y el gol parado es más importante aún. Esto nos ha permitido tener más espacios y continuidad.

El jugador está muy feliz en Valencia y manifiesta su agradecimiento con la hinchada: «Estoy muy agradecido a la afición, desde el primer día me han transmitido cariño y gratitud. Intento devolverlo en el campo con esfuerzo y sacrificio, y es algo que se lleva dentro. Hablamos de un campo con tanta categoría que es algo importante para un jugador».

Además, David Soria ha sido el representante azulón que ha analizado el partido. Pese a afirmar que la derrota ha sido demasiado aparatosa para lo visto en el campo, es muy autocrítico con su equipo. Preguntado por si creía que el primer gol debía ser anulado por una falta, ha sido muy honesto: «No me ha dado tiempo a ver la juaga del primer gol. No hay que ver si ha sido falta, sino porque remata solo y porque nos pillan a la contra, y muchas cosas mas».