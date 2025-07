La cumbre del jueves entre Gourlay y el agente de Javi Guerra para elegir entre la renovación o la venta

Marcos Sánchez Valencia Lunes, 7 de julio 2025, 17:51 Comenta Compartir

Este jueves se podría decidir el futuro de uno de los grandes proyectos de futbolistas del Valencia, el de Javi Guerra. Y es que el nuevo CEO del club blanquinegro, Ron Gourlay tiene previsto un encuentro con los agentes de hasta tres jugadores, el representante de Diego López, Cesar Tárrega y por último el de Javi Guerra.

Al de Gilet que tiene contrato hasta 2027 no le faltan novias como el Manchester United y el Milán. Por otra parte, ha sido uno de los grandes pilares de Carlos Corberán para conseguir el objetivo de la permanencia la temporada pasada y sería esencial mantener un proyecto en torno a su figura. Es por eso, que hay dos opciones que pueden ocurrir este jueves: renovación o prepararse para una futura venta. El Valencia y Javi Guerra ya intentaron acercar posturas una primera vez, sin embargo, los agentes del futbolista terminaron rechazando la oferta porque consideraban que el sueldo que le ofrecieron al de Gilet no se ajustaba con su importancia este último año en el equipo.

Aun así esto no quiere decir que Javi Guerra no quiera quedarse, porque el futbolista siempre ha expresado que su deseo es mantenerse en el Valencia, salvo que lo echasen. Actualmente tiene una cláusula de 100 millones de euros y en caso de que este jueves no se llegue a un acuerdo entre Gourlay y los agentes del centrocampista blanquinegro, la solución está abocada a una venta. Eso sí, el Valencia no venderá a cualquier precio teniendo en cuenta que tiene entre sus manos a un futbolista que es codiciado en el mercado y por el cuál ya rechazó hace unas semanas una oferta del Milán por unos 14 millones de euros. El último club que también ha puesto sus ojos en el de Gilet ha sido el Manchester United que ha venido controlando la situación de Javi Guerra.