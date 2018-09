Cristiano Ronaldo, una máquina de hacer dinero Cristiano Ronaldo celebra con rabia su primer gol con la Juventus. / reuters Las acciones de la Juventus aumentan un 130% y su valor en bolsa es de 1.150 millones PEDRO CAMPOS Martes, 18 septiembre 2018, 01:31

Caía el día en la Via Roma de Turín pero el bullicio se alzaba por momentos. La gente se apiñaba junto a un súper deportivo negro. Flashes y gritos. Algunos corrían pensando que de la máquina sideral aparecería Cristiano Ronaldo. Pero no. Era Blaise Matuidi. Un futbolista de clase media. Daba igual. El estado de excitación en la ciudad raya lo extraordinario. Y eso que el equipo más seguido en la capital transalpina es el Torino. Pero los pósters y los niños con camiseta del crack portugués llegan hasta cansar. Ahora que Cristiano Ronaldo ya marca goles, los que serigrafían su camiseta en la tienda del club en la Via Garibaldi van a acabar acalambrados. Pero todo ello se traduce en dinero. Millones. ¡«Enséñame la pasta»! La célebre frase de Jerry Maguire se convierte en mantra para los directivos juventinos. Ven la cara de Cristiano Ronaldo y se les aparece el símbolo del euro. Tanto que el club ha doblado su precio en bolsa.

El parqué italiano se mustia pero las accciones de la Juventus florecen. Sólo con el rumor de que el equipo podía llevarse a Cristiano Ronaldo los títulos se dispararon un 7 %. Cada uno se pagaba a 0,60 euros. El que compró en aquella época vive la vida en Maldivas si ha conseguido venderlas al precio actual, que se sitúa en 1,5. Todo ello ha hecho que las acciones aumenten un 130 % y el valor del club pase de 650 millones a 1.150. La última medición de Deloitte cifraba en 405,7 millones los ingresos de la entidad italiana. Que se preparen ahora a contar.

La Juventus se ha convertido en aquello que repiten los padres cuando los hijos no paran de pedir. «¿Qué te crees, que tengo una máquina de hacer dinero?». Los italianos la poseen y funciona a pleno rendimiento. Con los 500 millones que vale más la entidad ya ha amortizado el fichaje de Cristiano Ronaldo. Pagó algo más de 100 millones al Real Madrid, mientras que abonará 120 millones al futbolista por las cuatro temporadas firmadas. 30 millones netos por campaña. Una cantidad desorbitada pero que se entiende cuando se descubren los beneficios que día a día entran en la caja registradora del mítico club bianconero.

El futbolista récord en la Juventus es Del Piero, con 706 partidos disputados y 290 goles

La Juventus no paga nada mal. A mucha distancia del portugués, eso sí, pero Dybala se lleva siete millones cada temporada, mientas que Pjanic está en 6,5 millones. Y si hablamos del valor de mercado total de la plantilla, las cifras se convierten en gigantescas. Según Transfermarkt, el vestuario italiano tiene un precio de 768,5 millones. Hay más de 16 futbolistas con un valor superior a los veinte millones de euros. El Valencia, mientras tanto, se sitúa en 424 millones, con Rodrigo Moreno como máximo exponente. Según el portal, el internacional de Luis Enrique vale 50 millones.

La Vecchia Signora se ha gastado este año 256,90 millones en fichajes. Además de los 100 de Ronaldo, pagó 40 al Valencia por Cancelo y otros tantos al Bayern Múnich por Douglas Costa. Recuperó a Bonucci por 35 millones y abonó 12 millones por el portero reserva Perin. Todos los números de este club son inmensos, como los 706 partidos y 290 goles de Alessandro del Piero, el hombre récord de la Juventus. El 10 bianconero, heredero de mitos como Platini o Baggio, es a la Juve lo que Albelda al Valencia. El de la Pobla Llarga disputó 470 como blanquinegro en una de las épocas más gloriosas, con dos títulos ligueros.

Pero juegan once contra once y los pantalones no llevan bolsillos para cargarlos de dinero. Así que el modesto pero orgulloso equipo valencianista quiere convertirse también en una máquina ante la Juventus, pero de crear fútbol, en el que será, sorprendentemente, el primer duelo entre ambos de la historia.