Cristian Rivero: «La competencia en la portería está siendo dura en esta pretemporada»

Marcos Sánchez Valencia Sábado, 19 de julio 2025, 22:34 Comenta Compartir

El balón ya está en marcha, ahora, empieza la verdadera la pretemporada. Lo que va a forjar al Valencia, de verdad, lo que le va ... a ayudar para dar el pistoletazo de salida y llegar de la mejor forma a la 25/26. El rival, de este sábado, el CD Castellón que todavía, no puede medir realmente el nivel del equipo de Carlos Corberán, primero porque no juega en la misma liga y segundo porque a los blanquinegros les hacen falta todavía un par de fichajes. El resultado lo de menos, pero las sensaciones no las mejores.

Quién habló tras la derrota ante el Castellón fue el portero del Valencia CF, Cristian Rivero, afronta una temporada clave en su carrera. Tras regresar de su cesión en el Albacete, el guardameta se embarca en su último año de contrato con el conjunto valencianista con ilusión y con el deseo de ganarse un sitio en la plantilla. Rivero disputó los segundos 45 minutos en el primer partido de pretemporada frente al CD Castellón, un tramo en el que consiguió mantener la portería a cero. «Lo positivo es que hemos ido de menos a más en el partido, y eso es lo bueno de este primer partido de pretemporada», valoró el guardameta tras el choque. Sobre su situación personal, el portero se mostró motivado: «Estoy muy bien, contento de volver a casa y de aportar lo que tenga que aportar, con energía y mucho ánimo», afirmó. Respecto a la competencia en la portería, Rivero reconoce que «está siendo dura», aunque valora positivamente el trabajo del grupo: «En pretemporada los entrenamientos están siendo muy duros, pero muy bien». El meta valenciano también fue preguntado por la situación de compañeros como Javi Guerra, César Tárrega o Golovkin, cuyas renovaciones son tema de actualidad. «A mí me gustaría que se queden, pero eso no depende de mí. Tenemos que enfocarnos en lo que depende de nosotros: hacer buenos partidos, mejorar en pretemporada y llegar al inicio de Liga al 100%», señaló. Sobre sus objetivos, Rivero fue claro: «El objetivo es acabar bien la pretemporada y salir a ganar en el primer partido de Liga». Y preguntado sobre su futuro, no ocultó su deseo: «¿Dónde estaré el 1 de septiembre? Espero que aquí».

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Tienes una suscripción? Inicia sesión