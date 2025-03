Corberán: «Nada está hecho, hay que seguir partido a partido»

El Valencia se ha impuesto al Mallorca por 1-0 en el encuentro perteneciente a la jornada 29 de Liga y ya son cinco victorias ... en los últimos seis partidos en Mestalla. Desde la llegada de Carlos Corberán, el conjunto blanquinegro ha sumado 15 puntos de 18 posibles en casa, sumando una única derrota contra el Atlético de Madrid y convirtiendo Mestalla en un auténtico fortín, aspecto que está resultando clave a la hora de lograr el objetivo con el que Corberán llegó al club el pasado mes de diciembre: sacar al Valencia del descenso y lograr la permanencia.

Pese a la favorable dinámica que arrastra el equipo, el técnico se ha mostrado cauto en rueda de prensa, donde también ha elogiado la figura de Diego López que, con el tanto de esta tarde, ya ha alcanzado a Hugo Duro como máximo goleador valencianista en lo que va de temporada (8).

Análisis del partido

«Era un partido muy importante, un partido muy exigente y hemos obtenido un resultado basado en el compromiso, el esfuerzo y la entrega del equipo, que ha sido clave para conseguir la victoria. Hay veces que se gana imponiéndote en cuanto al juego y hay veces que uno gana luchando mucho, sacrificándose mucho y esforzándose hasta el último segundo del partido, y eso es lo que he visto en todos los jugadores».

Momento que atraviesa el equipo e importancia de Mestalla

«Somos conscientes de que tenemos muchísimo trabajo que hacer por delante, Mestalla está siendo importantísimo para nosotros, para sumar los puntos que necesitamos y que nos van acercando poco a poco al objetivo. Tenemos mucho que hacer, mucho por delante, y ojalá el valencianismo y toda la gente que viene a Mestalla sepa lo importantes que son para nosotros el estar aquí, el apoyar al equipo, el generar el clima que generan, porque eso nos ayuda mucho y condiciona a los equipos que vienen aquí».

Momentos de duda tras el gol

«Es verdad que el Mallorca en la primera parte no ha propuesto demasiado en ataque, y es verdad que a partir de nuestro gol, que ha sido pronto en la segunda parte, ellos han empezado a cambiar, han comenzado a volcar más balones, han reanudado el juego mucho más rápido y han mostrado ese potencial ofensivo que tienen, que los hace estar en el objetivo por el que están luchando. El sistema defensivo que han utilizado hoy, de línea de cinco, nos ha dificultado la creación normal del juego, y a medida que pasaban los minutos, poco a poco hemos ido dejando de buscar esa insistencia en salir de atrás, buscando ataques más rápidos, y hemos perdido el control ofensivo del partido».

Rafa Mir por delante de Hugo Duro

«Tomo las decisiones que creo que son las más adecuadas. En el balón parado necesitábamos tener altura porque sabíamos que ellos cargarían en el área y tendrían balón para los últimos minutos. Y luego, el ritmo de Rafa Mir a nivel competitivo a día de hoy es superior al ritmo que tiene Hugo Duro».

César Tárrega

«Estoy encantado con él. Es verdad que, cuando se individualiza después de un partido, puede parecer que se menosprecian otros rendimientos. No menosprecio ninguno, porque te aseguro que el triunfo de hoy es fruto de la entrega y del compromiso colectivo. Pero es verdad que César es un jugador que nos está dando muchísimo, que está creciendo cada día con la bola, y que, aparte de crecer con la bola, tiene un alma de defensa que es muy necesario en el fútbol actual para ayudar a la plantilla a ser competitiva. Todavía no tiene ese grado de experiencia, de muchos años en Primera. Todavía es joven, pero tiene una madurez y una mentalidad que a mí me gusta mucho».

Diego López

«Veo a Diego como un jugador con mucho potencial, no le veo techo. Es un jugador que es un extremo con instinto de delantero y ese instinto, de llegar al área y finalizar jugadas, nos está ayudando mucho a conseguir resultados positivos».