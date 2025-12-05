Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Carlos Corberán, en Cartagena. EFE
Rueda de prensa

Corberán: «El equipo no se ha rendido y lo positivo es que pasamos de ronda»

El entrenador del Valencia no se muestra satisfecho con la imagen del equipo pero sí con el compromiso en los últimos minutos para avanzar en Copa del Rey

Marc Escribano

Marc Escribano

Valencia

Viernes, 5 de diciembre 2025, 00:47

Comenta

Carlos Corberán atendió a los medios de comunicación en la rueda de prensa posterior a la clasificación para los dieciseisavos de final de la Copa ... del Rey, después de que su Valencia superara una igualadísima eliminatoria contra el Cartagena que se decidió con un final de infarto, gracias a un gol de Jesús Vázquez en el minuto 120. «Sabíamos que el Cartagena iba a estar organizado. No hemos iniciado el partido como queríamos y les hemos dado opciones. El equipo no se ha rendido y lo positivo es que pasamos de ronda», afirmó el técnico valencianista.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    El fallecido de la dana que apareció por un vídeo de Tik-Tok
  2. 2

    Educación creará bolsas abiertas de interinos para apuntarse en cualquier momento y sin pasar por una oposición
  3. 3

    El anestesista detenido por la muerte de una niña en Alzira: «No sé qué ha pasado»
  4. 4 Hallan arsénico en la salsa de soja que el envenenador de Requena usaba con su sobrina
  5. 5

    Así será la nueva calle Colón: cambio de aceras, adiós a las motos y más sillas y papeleras
  6. 6

    El funcionario clave de la dana revela que Pradas y Mompó impusieron cambios lingüísticos en el Es Alert en valenciano
  7. 7 Aemet cambia su previsión y activa un triple aviso amarillo este viernes en toda la Comunitat
  8. 8 La Lotería Nacional del jueves deja su primer premio íntegro en una localidad de 6.800 habitantes y dos segundos premios en la Comunitat
  9. 9 Libertad con cargos para el anestesista de la clínica dental de Alzira
  10. 10

    Llega a declarar al juzgado el anestesista de la clínica dental de Alzira

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias Corberán: «El equipo no se ha rendido y lo positivo es que pasamos de ronda»

Corberán: «El equipo no se ha rendido y lo positivo es que pasamos de ronda»