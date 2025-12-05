Corberán: «El equipo no se ha rendido y lo positivo es que pasamos de ronda»

Carlos Corberán atendió a los medios de comunicación en la rueda de prensa posterior a la clasificación para los dieciseisavos de final de la Copa ... del Rey, después de que su Valencia superara una igualadísima eliminatoria contra el Cartagena que se decidió con un final de infarto, gracias a un gol de Jesús Vázquez en el minuto 120. «Sabíamos que el Cartagena iba a estar organizado. No hemos iniciado el partido como queríamos y les hemos dado opciones. El equipo no se ha rendido y lo positivo es que pasamos de ronda», afirmó el técnico valencianista.

El técnico quitó hierro a las críticas por la mala imagen mostrada por el equipo aunque hizo un poco de autocrítica. «No coincido en que el equipo no haya sido enérgico en la presión, pero nos hemos precipitado en el manejo de la pelota. Hemos intentado acabar jugadas antes de construirlas. Se ha visto un equipo rival que nos ha contratacado», señaló el entrenador del Valencia, que sentenció con una frase que resume su pensamiento tras sufrir en Cartagonova: «Me quedo con el compromiso de la plantilla de luchar hasta el último segundo. El grupo ha tenido esfuerzo hoy».

Es más, Corberán volvió a recurrir al apretado calendario como excusa y justificación de la mala imagen mostrada por el equipo. «Yo tengo claro que para ser un equipo competitivo necesitamos a todos, con minutos y ritmo de poder ayudar. Estamos ante una semana muy exigente, vamos a jugar tres partidos seguidos con menos de 72 horas». Preguntado por si alguna de las sustituciones era un señalamiento a un jugador que no estaba dando el nivel, el técnico despejó el balón fuera. «No entiendo que un jugador que haya sido sustituido es porque no tiene nivel. La exigencia es para todos, pero esa exigencia tiene que ser un aliado nuestro», dijo.

«El equipo ha generado ocasiones para no haber llegado al momento del penalti. Decir que el partido es inaceptable lo puedo entender, pero yo valoro que los jugadores que no estaban jugando han tenido minutos. Haremos un análisis más profundo. En general ha sido un partido difícil de analizar, muy raro. El árbitro ha decidido que el partido sea más corrido y el partido se ha vuelto en una vorágine de idas y vueltas, pero Dimitriesvki ha sido clave para que el Valencia esté en la siguiente ronda», señaló el técnico valencianista.