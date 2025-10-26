De un Corberán desnortado a un Marcelino que ejecuta

Una lectura que dejó el derbi de la Comunitat fue los polos opuestos en los que se encuentran los entrenadores de ambos equipos. Del desnortado ... Carlos Corberán en el Valencia, al cómodo y contento Marcelino que ejecuta y tiene la tranquilidad para poder decir lo que piensa sin miedo. Y es que cuando el técnico del Villarreal pisó la rueda de prensa, dejó un mensaje para el recuerdo dedicado a Peter Lim, del que no se olvida.

«Me siento muy querido aquí y eso lo agradezco a todos los valencianos y valencianistas. Así lo siento y estoy muy agradecido por ello. La situación del Valencia es una pena, pero el dueño del club quiere que así sea. Es una falta de respeto para el Valencia como club porque así está su historia, para la afición que llena el campo domingo tras domingo y para todos. Los que vivimos aquí, y a mí afortunadamente me tocó vivir cosas importantes, y sé la respuesta de la afición, que no se merecen esto. Es triste para todos y no creo que estos futbolistas sean los culpables de esta situación, para nada. Situaciones puntuales hacen que estén con menos puntos de los merecidos pero tienen que seguir y darle todo el apoyo a los jugadores y a la afición hay que decirles que apoyen al equipo», dijo Marcelino tras el partido, quedándose a gusto.

Y es que también tuvo palabras para el que ahora ocupa el puesto que fue suyo. Cuando le preguntaron por algún consejo para Corberán, no se quiso mojar:«No soy quien para dar consejos, me parece un buen entrenador. Veo al Valencia que tiene identidad y un estilo determinado y eso es que tiene trabajo. La temporada pasada la situación fue complicada y junto con todos, porque el entrenador trabaja con los jugadores, fueron capaces de ser competitivos y lograr resultados. El Valencia tiene argumentos futbolísticos y seguro que va a encontrar de forma continuada el camino correcto. Todo está muy igualado en la Liga y el acierto te lleva a la victoria y si no la tienes pierdes puntos como le pasó contra el Espanyol».

Y es que Corberán está teniendo dificultades para encontrar soluciones a un equipo que se le cae. El de Cheste sigue insistiendo con ese 4-4-2 que no termina de dar ni solidez ni amplitud al equipo. Quizá la solución sea probar con un centro del campo de tres futbolistas, algo que hasta ahora Corberán no ha probado. Centrales apenas tiene para jugar con cinco atrás, por lo que su prioridad debería ser prescindir de un delantero y agrupar más gente en la medular, donde el Valencia no está siendo capaz de organizar su juego. Y es que la mejor versión de Javi Guerra está oculta en algún lugar, y desde luego, como doble pivote junto a Pepelu o Baptiste Santamaría, no está saliendo.

Luego, el drama de la delantera es un tema para dar de comer a parte. Si bien Arnaut Danjuma es el más fijo —habrá que ver si esos calambres con los que terminó ante el Villarreal no van a más—, su pareja de baile no termina de asentarse. Un día juega Hugo Duro y otro Lucas Beltrán. El argentino fue el elegido el sábado y no cuajó un buen partido. Sí, mucha pelea, mucho sacrificio, mucho trabajo en la presión y mucho juego de espaldas fajando con los centrales rivales, pero no aportó nada ofensivamente que fuera reseñable. Todavía no ha estrenado su casillero goleador como valencianista y no tiene pinta de que vaya a cambiar pronto. Aunque bueno, mañana tendrá una oportunidad ante un rival de menor categoría como el Maracena. El duelo de Copa del Rey (20 horas) que se disputará en el Nuevo Los Cármenes de Granada debe servir para que el Valencia recupere buenas sensaciones. Huelga decir que un batacazo a las primeras de cambio dejaría muy tocado al equipo blanquinegro.