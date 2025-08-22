Corberán: «El club está trabajando en fichar delanteros» El entrenador del Valencia ha comparecido ante los medios en la rueda de prensa previa a la jornada 2 de liga frente a Osasuna

Pablo Lara Valencia Viernes, 22 de agosto 2025, 14:37 Comenta Compartir

Corberán ha atendido a los medios de comunicación en la previa de la jornada 2 de Liga, que se disputará en El Sadar frente a Osasuna el domingo a las 17:00 horas. El conjunto blanquinegro afrontará su primer desplazamiento de la temporada, después de cosechar un empate en el estreno liguero frente a la Real Sociedad (1-1). Por su parte, el equipo de Lisci buscará también su primera victoria del curso tras caer por 1-0 en el Santiago Bernabéu ante el Real Madrid.

Situación de André Almeida:

«Con normalidad, entrenando. Tuvo un periodo en el que la lesión no le permitió ejercitarse con normalidad, pero ya está absolutamente recuperado y con ganas de ayudar. Le he visto hacer una semana fantástica de entrenamientos y está en condiciones de estar con el equipo».

¿Quiere contar con el portugués en la plantilla?

«Quiero tener a mis jugadores al 100% y con las ganas de ayudar y afrontar este reto deportivo que tenemos por delante».

¿Le gustaría que se quedara Dimitrievski?

«Estoy muy contento con mis porteros, con su actitud cada día, con cómo ayudan al equipo a defender y a construir ataques. Tengo tranquilidad absoluta con la situación de la portería este año».

¿Utilizará tres mediocentros durante la temporada?

«Tenemos muchas opciones en el centro del campo y eso es positivo, porque nos permite utilizar una u otra formación. Nos gusta que el equipo tenga variantes».

Últimos días de mercado, ¿qué posiciones quiere reforzar?

«A día de hoy trabajamos en posiciones ofensivas, en más de un nombre, y luego cualquier situación imprevista el club la trabajará para dar respuesta. El club está trabajando para reforzar más de una posición en la delantera».

¿Confía en la llegada de nuevos delanteros?

«Al 100%. El club está trabajando para que lleguen a tiempo. Yo me mantengo al margen de ese trabajo porque mi labor está en la parcela deportiva, preparando a los jugadores para los partidos».

Si llegan refuerzos en ataque, ¿la plantilla quedaría cerrada?

«Sí, si reforzamos esas posiciones y no hay ninguna salida, la plantilla estaría cerrada».

Sobre la ausencia de Diakhaby ante la Real Sociedad:

«No ha habido ausencia. Lo que hay es una selección de jugadores: en un grupo tan competitivo tienes que elegir once, y eso significa que jugadores que podrían ser titulares no empiecen en el once. Eso es lo que necesita un club para ser competitivo».

Diego López, ¿estará disponible el domingo?

«Después del debut todavía tenía sobrecarga y por precaución no entrenó, pero hoy ha trabajado con normalidad y esperamos que mañana también lo haga, para que esté disponible para el partido».

Valoración sobre Osasuna:

«Es un rival muy completo y competitivo, en un campo como El Sadar que requiere mucha fortaleza mental. Sabemos de la exigencia del partido y eso debe servirnos de motivación. Para ganar tendremos que mostrar nuestra máxima activación, fuerza mental e intensidad.

Han cambiado de entrenador, conozco a Alessio: su forma de jugar es muy agresiva, es un equipo que intenta emparejarse, que fuerza los duelos, presiona mucho y carga balones al área. Tenemos que estar preparados para defender lejos de la portería, muy atentos en las acciones a balón parado y con mucha fuerza mental para afrontar lo que pueda suceder durante el encuentro».

Objetivo europeo, según Gourlay:

«No sé si las interpretaciones o traducciones del inglés al español se entienden tal cual se expresan. Nuestro objetivo es ser lo más competitivos posibles, en casa y fuera. No preparamos los partidos de manera distinta según el estadio: siempre salimos con la ambición de llevarnos los tres puntos».

Posición de Danjuma:

«El domingo no lo sé. Es un jugador con una versatilidad muy interesante: puede jugar en punta porque da mucha profundidad y ataca muy bien los espacios tras descargar, y también en los costados, especialmente en el izquierdo, porque se siente cómodo recibiendo al pie, encarando en el uno contra uno y atacando hacia dentro, con muy buen golpeo de balón. Puede jugar en ambas posiciones a la perfección».

Salida de Yarek:

«El motivo de la salida se da porque llegó una oferta y el jugador y el club entendieron que era lo mejor para ambas partes».

Estado de Dani Raba:

«Ha completado el entrenamiento, aunque no la parte extra que trabajamos en posiciones específicas. Es verdad que en la última sesión tuvo molestias en el isquio, similares a las de Diego López, y por precaución paramos. Hoy ya ha entrenado con normalidad».

Sobre la ilusión de la afición en el debut frente a la Real Sociedad:

«Cuando uno juega en Mestalla, la ambición es absoluta para darle a la afición lo que merece. La entrega de la grada es tan grande que cuando no se consigue el resultado no solo hay frustración por eso, sino también por no haberles dado lo que queremos darles. Que la afición tenga ilusión es positivo, nosotros también la tenemos, junto con la responsabilidad».

¿Cómo están las negociaciones con Sadiq?

«No me consta nada. Yo estoy centrado en que los jugadores que tenemos estén preparados para el partido tan importante que vamos a disputar, que es mi responsabilidad y mi obligación».