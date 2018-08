Lim también convoca a Mendes El máximo accionista del Valencia acude a Cornellà junto con el agente del portugués, y suma su séptimo partido seguido sin ver ganar al equipo El fichaje de Guedes cita hoy en Barcelona a Murthy, Alemany y Longoria J. CARLOS VALLDECABRES CORNELLÀ. Lunes, 27 agosto 2018, 00:09

Tras la indigestión de este domingo, el Valencia cocina hoy en Barcelona el único plato que le puede hacer recuperar el buen color de cara: la contratación de Gonçalo Guedes. La presencia ayer en el estadio de Cornellà de Peter Lim -a quien le persigue la mala suerte porque lleva más de un año sin ver ganar a los suyos- sirvió de aperitivo para que este lunes en la Ciudad Condal se pueda al menos tener una visión más decidida de lo que va a pasar finalmente con el internacional portugués. La presencia, además, de Jorge Mendes añade si cabe más morbo al asunto. Hay todos los ingredientes para la reunión que esta mañana tendrá el máximo accionista en la Ciudad Condal con el presidente del club, Anil Murthy, y con Mateo Alemany y Pablo Longoria.

De ahí que ayer los tres responsables de la entidad no regresaran en el vuelo con el equipo. Volvieron al hotel de concentración para dar en las próximas horas el último empujón a la guinda que persigue Marcelino para su segundo proyecto y que hará que, de confirmarse positivamente, el Valencia realice el mayor desembolso de su historia por un futbolista (hasta ahora Rodrigo y Negredo marcaron el top con 30 cada uno).

Pero ni queriendo pagar esos 40 millones que ha puesto encima de la mesa el Valencia, está del todo claro que el PSG acabe finalmente accediendo. Teniendo en cuenta la amistad de los dueños de Valencia y PSG, la decidida voluntad del futbolista -fuera de los planes de Tuchel- y que el mercado de fichajes cierra en cinco días, en el Valencia se maneja una perspectiva al respecto ciertamente positiva. Aún así, la última aportación de Alemany al respecto echaba algo de humo al asunto recordando, en un mensaje dirigido al PSG, que el Valencia, por economía, podía llegar hasta donde podía llegar y que manejaba alternativas en caso de que fallara el luso.

Como no podía ser de otra manera, en el hotel de concentración del equipo y a horas de que el encuentro se iniciara, prácticamente no se hablaba de otra cosa. Guedes se ha convertido hoy por hoy en el objeto de deseo no sólo del entrenador y el resto de dirigentes sino en la confirmación hacia la afición de que el proyecto del Valencia quiere consolidarse en un rango europeo.

Por eso la presencia de Lim y su mujer en Cornellà fue objeto de interés por parte de la parroquia blanquinegra. No es habitual que el empresario venga a ver a su equipo en directo -la temporada pasada lo vio en siete ocasiones y sólo lo vio ganar en la primera- y más raro aún que lo haga coincidiendo precisamente con el presidente del Espanyol, Chen Yansheng, que también vino a Barcelona para impulsar los fichajes. A Lim y a su séquito los recogió en el aeropuerto una furgoneta, conducida por el empleado del club habitual que hace de chófer.

punto. El balance del Valencia en las dos primeras jornadas de Liga no ha colmado las expectativas: un empate y una derrota. Este arranque se presenta como el segundo peor del conjunto blanquinegro en los últimos 12 años. Fue más negativo el de la temporada 2016-17, en la que el equipo no había estrenado su casillero a estas alturas. Entonces se sentaba en el banquillo Ayestarán.