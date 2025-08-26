Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Imagen virtual de una de las zonas interiores del futuro Nou Mestalla. VCF

La consultora Elevate seleccionará el nombre comercial del Nou Mestalla

El Valencia se alía con esta firma, que trabajará de forma conjunta con el departamento marketing y comercial del club en la estrategia, el posicionamiento y saldrá al mercado por todo el mundo

Juan Carlos Valldecabres

Juan Carlos Valldecabres

Valencia

Martes, 26 de agosto 2025, 12:16

El Valencia ha hecho oficial el nombre de la firma que se encargará de negociar y seleccionar el futuro nombre comercial para el Nou Mestalla. ... La firma Elevate ha sido la que ha llegado finalmente a un acuerdo con el club de Mestalla para realizar este proceso de selección por el cual el Valencia espera ingresar un buen pellizco de millones. Spotify Camp Nou y Riyadh Air Metropolitano son por ejemplo las etiquetas que acompañan a los estadios de Barça y Atlético de Madrid.

