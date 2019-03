Sin Lim ni consejeros ni capitanes ni algunos ex

A once mil kilómetros es difícil que Peter Lim se empape de lo que de verdad significa ser valencianista. El máximo accionista prefirió que le contasen por teléfono y ver a través de internet este cumpleaños. Los 200 millones de euros que presume una y otra vez Meriton de haberse gastado en este club no tuvieron ayer ni una sola mención popular. No es que no estuviera Lim, es que tampoco vinieron a Valencia ninguno de los cinco consejeros de Singapur de nombres impronunciables y que sólo se dejan ver -algunos ni eso- cuando hay asamblea de accionistas. De la directiva estuvieron 'todos': Juan Sol y Kim Koh. A eso se reduce la máxima representación, aunque lógicamente también estuvo de manera discreta el director general, Mateo Alemany, así como el personal de alta dirección de la entidad. Del patronato, los tres valencianos que hay: José Luis Zaragosí, Salvador Martínez y Salvador Belda. Por algo renovaron sus cargos en la Fundación en diciembre pasado. Ni rastro tampoco de los tres capitanes: Parejo, Rodrigo y Gayà, que tenían cita en Madrid con la selección (sí fue Jaume). Sorprendió también la notable ausencia de algunos exfutbolistas (a Fernando, por ejemplo, le pilló fuera de España) pero más significativo fue no ver a expresidentes de la entidad (empezando por Layhoon) ni tampoco a exmiembros de la Fundación.