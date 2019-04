El club prepara para Lim las ofertas por el viejo Mestalla

Peter Lim estará el jueves en Vila-real y el domingo en Mestalla. La presencia del máximo accionista viene a coincidir con los movimientos que el Valencia ha hecho con respecto a la venta de la parcela de Mestalla y la construcción del nuevo estadio. Ayer hubo una reunión interna al respecto, desvelada por Tiempo de Descuento, que podría reforzar al menos la posición de ADU Mediterráneo, firma que lanzó semanas atrás el 'Residencial Acequia de Mestalla', un proyecto para la parcela del viejo Mestalla que ya recoge compromisos con futuros clientes gracias al derecho otorgado por Deloitte y el Valencia para el supuesto de que finalmente su oferta sea la elegida. Que Lim esté en Valencia servirá para ponerle al día sobre una cuestión de la enjundia del futuro Mestalla, sobre todo porque el martes que viene comparece para hablar de este asunto y otros Mateo Alemany. Desde el Valencia se asegura que no hay nada firmado de manera definitiva. Es más, la última impresión es que las propuestas recibidas no alcanzan las cifras que se había planteado el Valencia.

Eso encaja en una situación colateral como es la que afecta al hotel que ha de alzarse en el solar del nuevo consistorio, en la avenida de Aragón. Precisamente el Ayuntamiento de Valencia entregó ayer a la constructora del hotel las llaves del espacio, por lo que ahora depende de la empresa el comienzo de la tramitación para la construcción.

Sin embargo, fuentes municipales explicaron ayer que no presionarán a la constructora para que comience las obras. Se entiende desde el seno del Ayuntamiento que no se va a forzar la construcción del hotel mientras el Valencia no active la venta del viejo Mestalla.