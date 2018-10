Pep Claramunt: «Siempre pretendí que la gente que iba a Mestalla saliera feliz al verme jugar» Cruyff y Claramunt, dos grandes, en un partido en Mestalla entre Valencia y Barcelona . / penalba Pepe Claramunt, en la puerta de la iglesia parroquial de Puçol, los Santos Juanes. :: manuel molines Para la mayoría de aficionados, el que fuera centrocampista y capitán del Valencia y de la selección es uno de los grandes mitos junto a Puchades y Kempes JUAN CARLOS VALLDECABRES* JCVALLDECABRES@LASPROVINCIAS.ES VALENCIA. Domingo, 7 octubre 2018, 00:03

Durante la entrevista, a Pepe Claramunt le han llegado a saludar más de una veintena de paisanos. Él responde a todos casi por su nombre. Es el personaje por excelencia de Puçol, un icono del valencianismo.

-Si yo le dijera Tonico Puchades, Kempes... ¿cuál cree que faltaría para completar el trío?

-Uno nunca se puede poner en un sitio, eso son los demás los que deben hacerlo. Yo he tenido mi papel en el Valencia, en algunos momentos muy importante.

-Si fuera por títulos los hay que han ganado más que usted.

-Sí, pero hay que tener en cuenta en qué momento se consiguen.

-¿Tuvieron pues más mérito?

-Eso es lo que pienso. Siempre se quieren comparar jugadores, pero hay que ver cómo estaba el club.

-Y su caso...

-Quizás en aquel momento teníamos gente de menor nivel técnico, el Valencia no tenía mucho dinero.

-¿Qué futbolistas son para usted iconos del valencianismo?

-En cien años de historia han pasado muchos, señalar uno... prefiero que sea el público el que valore.

-¿Se siente todavía querido?

-El tiempo va pasando, la gente se olvida de los futbolistas que pasamos por allí. Todavía hay gente mayor que me conoce y me saluda.

-¿Percibe ese reconocimiento?

-Hace muy poco vino un hombre que no conocía de nada y me dio las gracias por los momentos felices que le había hecho pasar. Yo estoy muy agradecido precisamente porque una de las cosas que siempre pretendí es que la gente que fuera a Mestalla saliera feliz al verme jugar.

-Esa pretensión ¿cree que también se vive hoy en día?

-Pienso que sí. Para los chavales debe ser una gran satisfacción que alguien les diga: 'Ayer ganamos y me hiciste pasar un rato fenomenal y feliz'.

-Ahora que habla de felicidad, ¿siempre fue feliz en el Valencia?

-Pasé momentos muy buenos pero otros difíciles. Cuando las cosas salían bien y en condiciones físicas óptimas, todo era fenomenal.

-¿Qué momento escogería?

-El año que fuimos campeones de Liga. Fue el mejor. Tuve cinco o seis años buenos, luego vinieron las lesiones y empecé a padecer.

-¿Por qué?

-Pues porque tenía que jugar sí o sí y daba igual en las condiciones que estuviera. El entrenador y el equipo exigía salir y no estaba a gusto. Yo siempre quería rendir al máximo pero con los problemas sabía que no iba a dar un buen nivel. Llegué a jugar con el dedo roto y con roturas.

-Eso no beneficia a nadie.

-Lo hacía porque el club me lo pedía. Pedía descansar y no me dejaban, sufría. Es algo que nunca entendí. Siempre he pensado que nadie es imprescindible en un equipo.

-¿Le pudo esa responsabilidad?

-Sí, me llegué a venir abajo moralmente. Quería y no podía. La gente no lo sabía y tampoco podías decir a la prensa que estaba lesionado. Tenía que disimular.

-¿Y qué le decía el aficionado?

-Tenías que escuchar de todo pero me tenía que callar. Un día sí que dije que no jugaba y tuve un problemón. Era un partido contra el Rayo de Copa, sin trascendencia, pero la tuve con el entrenador. Le pedí descansar porque la eliminatoria era contra un Segunda. Luego tuve que jugar el partido de vuelta. No fue agradable.

-¿En otro club también hubiera jugado?

-Sí, por mi forma de ser.

-¿Se enfadaba al cambiarle?

-Por suerte me han cambiado muy poco. Yo también se lo decía al entrenador: 'Si ves que no estoy para jugar, no me saques; pero si estoy bien no me cambies'.

-¿Qué entrenador le marcó más?

-Di Stéfano, con él fuimos campeones de Liga y subcampeones de Liga y Copa. Tenía su carácter pero a mí me entendía bastante. Fue el que más rendimiento me sacó.

-Usted jugó de casi todo.

-Empecé de extremo derecha con Mundo, también lo hice por la izquierda y de interior. Me gustaba apoyar al medio del campo y más por el interior. Al final acabé por el centro y fue donde dicen que fueron mis mejores años, pero ya como extremo cuando empecé con el Valencia enseguida fui internacional, desde los 22 años.

-¿Por qué no salió del Valencia?

-A mí el tema económico no me preocupaba. Yo venía de una condición humilde, era trabajador del campo. Ya el salto que di fue importante. Nunca salí de mi pueblo, me sentía a gusto. En la parte profesional, lo tenía todo: capitán de la selección española, jugaba todos los partidos, estaba al máximo nivel con el Valencia... y no me atraía marcharme.

-Pero le tentó el Real Madrid...

-Muchas veces, Bernabéu insistió lo suyo. Un día tuve una reunión con el resto de jugadores del Madrid que estaban en la selección y me dijeron: 'Pepe, nos han dicho que hablemos contigo por si quieres venir al Madrid'. Les dije que haría lo que quisiera el Valencia. Otro día vinieron otra vez: 'Si dices que quieres venir al Madrid, esta noche te fichamos'. Nunca dije que me quería ir.

-¿Cuánto hubiera costado en aquella época su fichaje?

-Miljanic se llevó a Juan Sol al Madrid por 25 millones de pesetas (150.000 euros), es un precio que se podía tomar como referencia.

-¿Qué futbolista admiraba?

-Pelé y Di Stéfano. Me encantaba Velázquez del Real Madrid, jugaba en el medio del campo y con un gran desplazamiento.

-Para quienes no le hayamos visto jugar, ¿su estilo tiene algo de parecido al de Baraja?

-No, él tenía más condiciones que yo. Yo era quizás más habilidoso, entraba con más posesión y más dribling.

-¿Con quién le hubiera gustado jugar y nunca pudo hacerlo?

-Con los mejores, me hubiera encantado jugar en un equipo que yo hubiera sido el peor.

-¿Quién fue su fiel compañero?

-Yo no he sido muy de tener compañeros fijos. Admiraba a Paquito, era un pilar importante, Poli aunque no le dieron el valor que merecía, Valdez era extraordinario... he sido muy anárquico en el vestuario, nunca me gustó juntarme con compañeros para hacer corrillos. Por mi carácter era más individualista, iba más a la mía. Terminaba el entrenamiento y el partido y me iba para casa. Desconectaba rápidamente. Mi obsesión era jugar en el Valencia, intentar ser el mejor y ganar, Esa era mi ilusión. Quería ganar todos los partidos, para mí el domingo era como si fuera a una plaza de toros, quería ser el mejor.

-¿Cómo fichó por el Valencia?

-Jugaba con los juveniles de mi pueblo y en un torneo de torneo de pruebas en Sedaví nos enfrentamos al Mestalla y marqué cuatro goles. Gimeno, entrenador del juvenil del Valencia, quería que fichase pero el director no estaba por la labor. Yo era delgadito y ellos pensaban aquello de 'caballo grande, ande o no ande'. Casi todos los días venía a Puçol el representante del Levante a insistirme en que me fuera con ellos. El Valencia se lo estaba pensando y le dije: 'Mira, si esta semana no me dicen nada, firmo por el Levante'. Por pocos días no fui jugador del Levante porque esa misma semana el Valencia se decidió.

-De no haber sido futbolista...

-Hubiera trabajado en la fábrica por tener estudios pero siempre me ha gustado el trabajo fuerte y duro de la agricultura. Desde muy pequeño, mi ilusión era trabajar en el campo. Ahí también quería ser el que más hacía, el mejor.

-¿Cómo ve al Valencia de ahora?

-Está recomponiéndose. Tiene opciones como el que más. Puede estar luchando por el título.

-¿Cuál fue el secreto del 71?

-La ilusión y las ganas, técnicamente no estábamos al nivel de los grandes, pero teníamos una estructura defensiva muy buena y un portero como Abelardo que estuvo sensacional.

-¿Qué partido guarda en la memoria?

-Me acuerdo de los tres partidos de Copa que jugamos en Andalucía. Ganamos 1-4 al Betis, metí dos goles e hice cosas que nunca me había atrevido a hacer hasta entonces.

-¿Por qué no va a Mestalla?

-No me gusta la aglomeración de gente. Con 72 años disfruto yendo todas las tardes al campo a trabajar, me sirve de distracción y me mantengo en forma, soy feliz allí. Veo los partidos por televisión.

-¿Qué futbolista le atrae más?

-Me está gustando mucho Gayà, a Soler le falta que le den más confianza...prefiero los chavales de la cantera. Me apetece ver más al chiquito de Foios (Ferran), creo que tiene muy buenas condiciones.

-¿Es exigente Mestalla?

-El público valenciano lo es. Cuando vas ganando está a muerte pero cuando no funciona la cosa...