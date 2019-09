Celades: «El equipo mostró personalidad» Albert Celades, en una imagen de archivo. / EFE «Nos fuimos al descanso con buenas sensaciones pero luego el partido se descontroló, debemos mejorar eso», explicó el entrenador LOURDES MARTÍ Jueves, 26 septiembre 2019, 00:50

valencia. Albert Celades reconoció que es «un dato objetivo» la inusual cantidad de goles que ha recibido el Valencia desde su llegada respecto a los últimos años: «Tenemos que mejorar esa faceta del juego, por supuesto que sí».

Precisamente en la zaga, además de a Jaume Costa por la lesión de Gayà, el entrenador blanquinegro decidió sentar a Garay y darle minutos por primera vez a Correia. Explicó el preparador que el cuerpo técnico utiliza «a los jugadores que considera pueden dar un mejor rendimiento» y así dar descanso a los que más minutos acumulan. Respecto al cambio bajo palos comentó: «En portería juega un futbolista más como en el resto y queremos aprovechar sus cualidades».

Celades no desgranó los motivos por los que considera que el equipo encajó tres goles en casa, sino que se limitó a señalar lo loco que fue el encuentro ante el Getafe: «Nos fuimos al descanso con buenas sensaciones pero luego el partido se descontroló. Hicieron contras que nos castigaron y debemos mejorar como en otros aspectos aunque el equipo mostró personalidad».

El Valencia repitió los mismos errores que ante el Leganés en el arranque del encuentro. El equipo volvió a entrar desenchufado lo que le costó el gol de los de Bordalás, una circunstancia que reconoció el preparador aunque no incidió en ello: «Contra el Leganés tuvimos unos quince minutos malos al inicio... hay diversas fases del juego en los que tenemos que mejorar y seguir tirando para adelante. El equipo hizo cosas buenas ante el Getafe, marcó tres goles a un bloque es difícil batir».

Respecto a si le haría falta que llegase un futbolista en el centro del campo, el que tanto reclamaba Marcelino García Toral, apuntó: «Estamos contentos con los jugadores que tenemos, no nos va a ayudar en nada más. Somos los que somos. Ha sido un partido duro para todos, también para el Getafe». Para finalizar hizo referencia al posible penalti de Cucurella: «En el vestuario estaban viendo las imágenes... no sé si lo han revisado en el VAR pero si ha sido así habrán considerado que no era manos».