Celades: «No percibo que el equipo haya querido lanzar un mensaje a Lim» Albert Celades. / AFP El técnico del Valencia apela al estado anímico de sus jugadores para justificar la goleada del Barcelona LOURDES MARTÍ Valencia Domingo, 15 septiembre 2019, 00:01

Albert Celades apeló al estado anímico de sus nuevos jugadores tras la destitución de Marcelino para explicar la goleada del Barcelona. Durante los dos años que el técnico asturiano estuvo al mando del Valencia, nunca encajó cinco goles. «Es indudable lo que ha pasado estos días. Ha sido traumático para algunos. Nosotros sólo podemos pensar en seguir hacia delante. Nos duele la derrota, pero sólo podemos seguir hacia delante. El martes tenemos otro partido y tenemos que prepararnos para ese partido de Champions», explicó el técnico quien defendió el trabajo del equipo.

«Hemos tenido un inicio de partido en el que hemos encajado dos goles muy rápido, pero creo que el equipo se ha repuesto bien. Nos hemos ido con mejores sensaciones al descanso. El inicio de la segunda parte nos ha vuelto a hacer daño. Los jugadores han querido hasta el final y por eso llegó el segundo», añadió el catalán quien insistió en que pese a encajar dos goles en los primeros compases del encuentro nunca temió una masacre: «Hemos tenido un mal inicio, pero no he pensado eso. Siempre he pensado que podíamos hacerlo bien. El equipo se ha repuesto. Hemos mejorado y hemos acabado jugando a un buen nivel la primera parte. Pero la segunda parte hemos tenido otro inicio con problemas. Pero los jugadores lo han intentado hasta el final».

Celades defendió que los jugadores no se mostraron más apáticos de lo habitual para intentar mostrar su desacuerdo con la decisión de Lim de despedir a Marcelino: «No lo percibo así porque el equipo lo ha intentado hasta el final después de empezar 2-0 en siete minutos. Hemos acabado con buenas sensaciones el primer tiempo y con un 2-1. Eso es lo que destaco, que la gente ha querido. Son personas además de futbolistas y a todos nos afectan las situaciones que nos suceden en nuestra vida».

El técnico catalán negó que el club le contratase «como escudo»: «Me han contratado para hacer un trabajo y no me planteo si lo soy. Estoy encantado de esta oportunidad y la voy a pelear de la mejor manera con independencia de la situación que tengamos».

Celades, que en la previa ya reconoció que no iba a tener mucho tiempo para implantar su estilo en el Valencia, apostó por el inamovible 4-4-2 de Marcelino. «Hemos pensado que para hoy era el mejor sistema para afrontar este partido, pero poco a poco iremos tomando decisiones según creamos», dijo el técnico quien pidió tiempo para tener un estilo reconocible: «El problema es que con tantos partidos tampoco hay mucho tiempo para ir haciendo cosas. Pero el poco tiempo que tenemos intentaremos aprovecharlo para sacarle provecho».

Celades, que tiene claro que mandará un mensaje de apoyo al grupo, explicó que el equipo: «Se levanta con trabajo. Vamos a intentar trabajar lo mejor que podamos, lo máximo que podamos, y darle la vuelta a esta situación. Estar juntos, ir en la misma dirección y ser conscientes de la realidad».

Respecto a si considera que el club tendrá paciencia con su situación, concluyó: «Sé que es un club exigente. Es un grande de España y está acostumbrado a competir por todo. Vamos a intentar estar a la altura. Poco a poco esperamos que el trabajo se vaya viendo reflejado en el campo».