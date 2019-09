Celades: «No hay ansiedad por ganar en Liga aunque sí ganas» El entrenador del Valencia Albert Celades, durante el partido ante el Leganés. / EFE El entrenador no desvela si cambiará el sistema tras la baja de Kondogbia LOURDES MARTÍ Viernes, 27 septiembre 2019, 14:34

Albert Celades reconoce que quizás los jugadores empiezan a impacientarse por sumar al fin una victoria en Liga con él al frente: «No hay ansiedad. Sí que hay ganas de ganar, queremos hacerlo sin duda». Para intentar la primera victoria a domicilio en la competición doméstica, el entrenador del Valencia no ha contado con Mangala, el único descarte estrictamente por «decisión técnica».

Una de las claves para lograr al fin los tres puntos es, entre otras cosas, no encajar tantos goles. El Valencia ha sumado demasiados aunque Celades no cree que se deba al cambio de sistema: «Es una obviedad que la gran cifra está condicionada a los cinco que recibimos contra el Barcelona pero sí, estamos sumando más de lo que esperábamos y es algo que tenemos que mejorar».

Celades no se ha mostrado preocupado por la cantidad de lesiones que arrastra el Valencia. «Todos los equipos las tienen y lo achacamos al cúmulo de partidos que tenemos al alto nivel», ha explicado un técnico que sí que ha reconocido que le gustaría contar lo más pronto posible con todos sus futbolistas: «No ayuda tener tantas bajas sobre todo cuando no tienes demasiados jugadores en determinadas posiciones. Espero que tengamos a todos disponibles en breve porque tenemos una plantilla para hacer cosas».

La falta de intensidad en el inicio de los partidos también ha lastrado al equipo que ha sumado demasiados goles en los primeros compases, algo que el entrenador espera mejorar: «Le pedimos al equipo que no pasen esas situaciones, pero eso a veces ocurre aunque no lo quieras. Ha sucedido en algunos partidos y es algo que hay que trabajar».

Celades, que le «encantaría» que se repitiese el cero a uno logrado en Stamford Bridge en el nuevo San Mamés, donde nunca ha ganado el club blanquinegro, no ha querido desvelar las armas con las que intentará lograr la victoria: «Se da mucha importancia al sistema y no la tiene. Dependiendo de los jugadores pasarán unas cosas u otras. Decidiremos si cambiamos cuando hablemos con los jugadores».

No ha querido incidir el entrenador del Valencia en las manos de Cucurella en el último partido de Liga ante el Leganés. «No hace falta comentar ese penalti, lo hemos visto todos. No es fácil de entender con la tecnología que tenemos pero ha pasado y debemos pasar página. Con ese penalti igual ahora tendríamos dos puntos más pero no podemos hacer nada».