¿A qué viniste, Gourlay?

No le costaba nada al nuevo CEO del Valencia CF, Ron Gourlay, decir que el equipo de Carlos Corberán trataría de acercarse esta temporada a ... Europa. Solo eso, que lo intentaría. Aunque fuera por dar una chispa de ilusión a los aficionados y, al mismo tiempo, de confianza y exigencia al entrenador y a la plantilla, de cuya confección dijo sentirse tan satisfecho. Resultó contradictorio: si está tan orgulloso de su trabajo en los fichajes del verano, ¿por qué no se atreve a hablar de Europa? Y más en este curso con una previsible clasificación europea más barata que nunca por las dificultades de la Real Sociedad, el Rayo y el Celta en el arranque del campeonato. Gourlay pasó de puntillas en su puesta de largo como primer ejecutivo del Valencia CF ante los periodistas el pasado lunes: lanzó una catarata de obviedades y algún tópico («Queremos hombres y no niños», en referencia a los futbolistas). Ambiciones, cero.

El colmo de falta de arrojo fue cuando, al ser preguntado por la posición en la tabla del equipo que le satisfacería al final de temporada, el dirigente escocés mordió en el anzuelo: «Cuando tengamos el Nuevo Mestalla ya tendremos la obligación de estar en Europa», vino a decir, Perfecto. Como mínimo, dos años más en el limbo, castigando a los aficionados con precios de Champions en los pases, pero tratando el equipo de eludir el descenso como único objetivo. Sin exigencia para nadie, ni para dirigentes, ni jugadores ni entrenadores. Todos cobrando grandes sueldos. Y aburriendo al respetable, Pero, además, es falso: no hay proyecto deportivo a medio plazo. A los jóvenes con proyección se les vende o se les regala a la primera oportunidad. Entre las adquisiciones, solo Danjuma puede considerarse una inversión. El resto son cedidos. No hay una base joven de calidad para aquilatarse en Europa dentro de dos años. ¿Para qué viniste entonces, Gourlay? ¿Para seguir navegando en la mediocridad? Para eso ya eran expertos Javier Solís y Miguel Ángel Corona, cum laude en la nulidad y en un discurso sin marcar objetivos claros.

Mensaje para Gayà. En una charla distendida con el humorista Arturo Valls, en el primer partido del Valencia Básquet en el flamante Roig Arena, el capitán del VCF le daba explicaciones al comediante y aficionado valencianista en el sentido de que solo estamos en la jornada 8 y que no deberían encenderse las alarmas. Así sería, Gayà, siempre y cuando no viniéramos de cinco años fuera de Europa, de seis temporadas lamentables, de dos derrotas consecutivas contra los dos colistas (Oviedo y Girona) y de dos victorias muy apuradas pese a la apariencia del marcador (el 2-0 al Athletic es engañoso porque te barre en la primera parte y el 3-0 al Getafe, también, porque el conjunto de Bordalás tuvo cuatro ocasiones clarísimas en la segunda parte). Y sí, Es preocupante. Es alarmante. Y es humillante para la historia del Valencia CF. Aquí, en esta columna, hemos defendido al capitán por activa y por pasiva, y así seguirá siendo hasta el final, pero no debería normalizar como sus jefes la mediocridad. No caer en esa trampa de Meriton. Ponte las pilas, Gayà.