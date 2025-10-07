Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Ron Goyrlay, CEO de fútbol del Valencia. EFE
Cayetano a la contra

¿A qué viniste, Gourlay?

Discurso hueco del CEO del Valencia CF, sin ambición, sin exigencia y sin proyecto más allá del traslado al nuevo Mestalla dentro de dos años

Cayetano Ros

Martes, 7 de octubre 2025, 18:02

Comenta

No le costaba nada al nuevo CEO del Valencia CF, Ron Gourlay, decir que el equipo de Carlos Corberán trataría de acercarse esta temporada a ... Europa. Solo eso, que lo intentaría. Aunque fuera por dar una chispa de ilusión a los aficionados y, al mismo tiempo, de confianza y exigencia al entrenador y a la plantilla, de cuya confección dijo sentirse tan satisfecho. Resultó contradictorio: si está tan orgulloso de su trabajo en los fichajes del verano, ¿por qué no se atreve a hablar de Europa? Y más en este curso con una previsible clasificación europea más barata que nunca por las dificultades de la Real Sociedad, el Rayo y el Celta en el arranque del campeonato. Gourlay pasó de puntillas en su puesta de largo como primer ejecutivo del Valencia CF ante los periodistas el pasado lunes: lanzó una catarata de obviedades y algún tópico («Queremos hombres y no niños», en referencia a los futbolistas). Ambiciones, cero.

