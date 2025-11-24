Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Urgente El Gordo de la Primitiva del domingo entrega 190.000 euros y el bote sube a 10,4 millones
Imagen del final del partido entre Valencia y Levante en Mestalla. Iván Arlandis
Cayetano a la contra

No veo sapos, veo personas

Sentí profunda vergüenza al escuchar el cántico de la Curva Nord contra los aficionados del Levante UD en un derbi ganado por el Valencia gracias a Almeida, Gayà y Hugo Duro

Cayetano Ros

Lunes, 24 de noviembre 2025, 00:03

Con ya medio siglo de militancia y orgullo valencianista, sentí profunda vergüenza al escuchar los cánticos de la Curva Nord contra los aficionados del Levante ... UD, secundados eventualmente por casi todo Mestalla en la parte final y más caliente del derbi disputado el viernes en la capital valenciana: «Sapo que veo, sapo que apaleo». ¿Pero qué es esto? El pareado no tiene ninguna gracia y no deberíamos normalizarlo como parte de la rivalidad. Ni es ingenioso ni es inofensivo. Es violencia verbal y latente. El derbi transcurrió después dentro de los cauces deportivos y con los rifirrafes, esto sí aceptables, propios de enfrentamientos entre vecinos de ciudad. Ganó merecidamente el Valencia CF gracias a la calidad en el pase de Almeida, constructor de un hilo al juego; a la personalidad para sobreponerse de Gayà, cada vez más cerca del gran jugador que ha sido; y a la capacidad de remate de Hugo Duro, el único con instinto depredador en la plantilla de Corberán (el golazo de chilena será uno de los mejores del campeonato). Seamos realistas: los dos equipos lucharán por mantenerse en Primera y poco más, con menos opciones para el Levante UD, una calamidad en defensa, si no se refuerza en esa línea en el mercado de invierno. Gustó en Mestalla Carlos Álvarez (un control suyo fue saludado con un suspiro de admiración) por ser un futbolista distinto a todos, una especie en extinción. El VCF de otros tiempos pagaría su cláusula de rescisión y se lo llevaría. A él y a Yeremai, del Deportivo. Jugadores para paladares muy finos, tan escasos ahora en el VCF de Corberán.

Te puede interesar

