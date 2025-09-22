Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Gayà durante el partido contra el Athletic. Jose Jordan / AFP
Cayetano a la contra

De la horterada al éxtasis

El fútbol es indescifrable: unos preliminares y una primera parte impresentables dieron paso a la revitalizante victoria del Valencia

Cayetano Ros

Cayetano Ros

Valencia

Lunes, 22 de septiembre 2025, 01:02

El 6-0 del Joan Cruyff dejó tocados a todos una semana después: los jugadores del Valencia, que firmaron el sábado una primera parte ... infame ante el Athletic, y los dirigentes con Javier Solís a la cabeza, autores de unos preliminares impresentables: una música techno a 90 decibelios, una tortura para el público; un homenaje cutre al exportero Jaume Doménech —no era el momento y si se hace, se hace bien, hasta los jugadores del Athletic Club, acostumbrados a despedir a lo grande a sus futbolistas, se extrañaron de la chapuza—; y un himno regional interpretado a toda prisa y cortado por la mitad por Francisco, a quien debieron decirle: «Acaba rápido, que viene otra vez el ruido infernal».

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un conductor novel detenido en Valencia por circular ebrio cuatro días después de obtener el carnet
  2. 2 La relación tóxica que destapó la trama de visados en el consulado dominicano en Valencia
  3. 3

    Manuel Carrasco, un Salvaje en el Roig Arena de Valencia
  4. 4 Las tormentas se ceban con el sur de la provincia de Valencia: coches dañados en Xàtiva y granizada en Oliva
  5. 5

    La causa de la dana: «Sálvese quien pueda»
  6. 6 Dos heridos en el incendio de una finca declarada en ruina tras la dana en Torrent
  7. 7 Corrillos y salseos en la terraza del Roig Arena
  8. 8 Las cinco mejores inmobiliarias de Valencia para alquilar o comprar un piso en 2025, según la Inteligencia Artificial
  9. 9 Dos accidentes complican la circulación durante la tarde en la A-7 y la A-3 de Valencia
  10. 10

    Sin rastro de soluciones para la crisis de vivienda en el último año en Valencia

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias De la horterada al éxtasis

De la horterada al éxtasis