De la horterada al éxtasis

El 6-0 del Joan Cruyff dejó tocados a todos una semana después: los jugadores del Valencia, que firmaron el sábado una primera parte ... infame ante el Athletic, y los dirigentes con Javier Solís a la cabeza, autores de unos preliminares impresentables: una música techno a 90 decibelios, una tortura para el público; un homenaje cutre al exportero Jaume Doménech —no era el momento y si se hace, se hace bien, hasta los jugadores del Athletic Club, acostumbrados a despedir a lo grande a sus futbolistas, se extrañaron de la chapuza—; y un himno regional interpretado a toda prisa y cortado por la mitad por Francisco, a quien debieron decirle: «Acaba rápido, que viene otra vez el ruido infernal».

Mestalla estuvo de uñas con sus jugadores en el primer tiempo y con razón. Pero pediría un esfuerzo más de generosidad con el capitán Gayà, lejos de sus mejores tiempos. Le avala una trayectoria impecable, dentro y fuera del campo, y a los 30 años no está acabado, quizás sí atrapado mentalmente por una sucesión interminable de lesiones. Merece lo mejor y necesita el cariño de la gente. Esta vez resultó decisivo en la victoria, no por su juego, sino por la insistencia en las protestas para la intervención del VAR en la roja a Vivian tras entrar como último hombre a Santamaría. El Valencia se desbloqueó y surgió como un vendaval el mediocentro francés Santamaría, al cabecear al primer palo un centro de córner de Javi Guerra —jugada de estrategia del cuerpo técnico de Corberán— y al asistir a Hugo Duro en el segundo gol. Es un triunfo crucial: el Barça fue un accidente y el cuadro de Corberán debería mirar a Europa sin complejos.

Una jugada lo cambió todo. Y llegó el entusiasmo. «¡Què 'bonico' és guanyar!», repetía mi amigo Ubaldo, entrañable aficionado de l'Horta Nord mientras esperaba al metro en dirección a Rafelbunyol más de una hora. ¿Los días de partido no debería aumentarse la frecuencia de los trenes? Sería lo razonable si de verdad queremos apostar por el transporte público.

Vuela Etta Eyong. El regalo del Villarreal al Levante no tiene precio. El club granota se ha quedado con uno de los mejores delanteros de la Liga por tres millones. El poderío físico de Eyong, de 21 años, mezcla con la sutileza de Carlos Álvarez y la intuición de Iván Romero. El camerunés suma cuatro puntos en sus dos partidos como azulgrana y ha marcado dos goles, más el que anotó con el Villarreal. La hinchada se frota los ojos tras el 0-4 en Girona. Y se prepara para una temporada inolvidable. Es una delantera de lujo.

Cantona sigue a la Vuelta. Eric Cantona, enigmático ex jugador francés del Manchester United, ha reclamado a la UEFA y a la FIFA la exclusión de Israel de sus competiciones como castigo por el genocidio de Gaza. A Rusia la vetaron al poco de empezar la guerra contra Ucrania, pero el dinero israelí ha inmovilizado durante mucho tiempo a la comunidad internacional. La protesta contra la masacre ya es un clamor mundial. Y el deporte va por delante como sucedió con la Vuelta a España, que servirá de ejemplo. La presión sobre Netanyahu debería ser insoportable. Hay que parar la matanza.